Obaraju rekorde: Nikad napetije nominacije, rivalstvo Aneli i Maje pravi haos u Beloj kući! (VIDEO)

Dramatično!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između ljutitih rivalki Maje Marinković i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu.

- Teška nominacija jer sa obe imam dobar odnos. Majo, tvoj odnos sa Asminom dopada ti se da se sprdaš i blejiš sa njim, a mislim da ne bi ušla u ozbiljan odnos sa njim jer se plašiš jer je dominantna osoba. Tvoj odnos sa Aneli nije prirodan i Fića je bio ulje na vatru. Aneli mislim da sa Asminom treba da imaš normalnu komunikaciju jer Nora treba da ima tatu. Nerio je spustio loptu, a nikad nisam video sa njom da piješ kafu. Ostavljam Maju - rekao je Murat.

- Lavica i crna mamba, jedna grize, a druga ujeda. Videli smo u odabranima kad Aneli nije imala krevet i pitao sam Maju da joj da, a nije htela jer se Aneli tad muvala sa Filipom. Videlo se da je prijateljstvo lažno. Sve što sam Maji pričao ispao sam u pravu. Sa Majom sam oduvek dobar i sa njenim ocem, tako da ostavljam Mariju - rekao je Sale Luks.

- Aneli sa tobom sam više provodio vremena, ali zbog situacije iz paba ostavljam Maju - rekao je Viktor.

- Sve vam se svodi na Asmina, sve što jedan muškarac treba da radi za ženu to vi radite. Pričate da smrdite, menjate stvari i prebacujete. Majo, imaš loš izbor prijatelja jer želiš da ti pričaju samo lepo i pumpaju ego. Nismo imale nijednu svađu. OBe ste lepe, ali vas sujeta ubija. Ostavljam Maju - dodala je Dragana.

- Dve lepe devojke i što se tiče Aneli i Maje pričao sam o vama. Ja ću jednom pesmomda vas povežem i vi pevate jedna drugoj "Bile smo najbolje druge, da ljubiš istog nisam znala" i to vi pevate ovom čoveku tamo. Maja ostaje, a ja ću da sačuvam Aneli da joj dam podršku - poručio je Terza.

Autor: A. Nikolić