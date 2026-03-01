Noć koju niste smeli da propustite! Emotivno suočavanje Neria i Aneli razbesnelo Hanu, Janjuš žestoko isprozivao bivše, a evo ko se bori za opstanak!

Şinoć je u "Elitu" ušla voditelja Ivana Šopić, kako bi se održale još jedne "Nominacije". Takmičari su morali da biraju između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

Veče je otvorio Asmin Durdžić koji je ponovo postao zaštinik Maje Marinković, iako je govorio da to više neće raditi, dok je svoju bivšu kao po običaju nagazio. On je ovom prilikom otkrio da Maja i Stanija Dobrojević nisu nikakve prijateljice, jer je Stanija samo koristila Maju za reklame i izlaske u Beogradu.

Aneli Ahmić nije mogla da izdrži reči koje je dobila od svog bivšeg partnera, te je krenula žestoko da mu uzvraća. Posebno mu je natrljala na nos odnos sa ćerkom Norom.

Marko Janjušević Janjuš je svoju nominaciju započeo tako što je stavio zmije oko vrata koje su ga asocirale na njegove bivše Aneli i Maju, prozvao ih je Cecom i Jecom. On je kao po običaju, bio iskren do koske što je pogodilo posebno Maju, koja je odmah skočila da se obračuna sa njim.

Luka je pričao o odnosu sa bivšom verenicom Aneli, ističući da su mu emocije prema njoj ugašene i da joj zamera postupke iz prošlosti, posebno dopisivanja sa Asminom i Janjušem, iako kaže da je oprostio, ali nije zaboravio. Naveo je da smatra da se drugačije ponaša u rijalitiju nego napolju. Aneli je skočila kao oparena zbog njegovih reči, pa mu je odmah nabacila muvanje sa Majom tokom njihove veze.

Posebnu reakciju ukućana izazvala je nominacija Filipa Đukića koji je bio u kombinaciji sa Majom, i sa Aneli se poljubio. Pred svima je odjavio Maju i istakao da ne planira pomirenje, a onda je izabrao izmeđžu nje i Aneli.

Ubrzo je došlo do emotivnog suočavanja Neria Ružanjija sa tetkom Aneli, kada su pala posebna priznanja. Njegova verenica Hana Duvnjak je odmah skočila, vidno besna zbog njegovih reči, te je dala svoj sud.

Nerio je nakon primirja sa Aneli Ahmić izašao je isprfed Bele kuće jer su ga slomila emocije, a vrlo brzo pojavila se i Hana Duvnjak koja nije mogla da shvati zbog čega je spustio loptu sa tetkom.

Voditeljka Ivana Šopić istakla je takmičarima da je Aneli Ahmić nominovana takmičarka ove nedelje, a pored nje od strane Odabranih nominovani su Anđelo i Bora, a od strane publike Milosava.

Autor: A.Anđić