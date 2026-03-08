JA ĆU MU NADOKNADITI SVE! Bajo daje i šakom i kapom samo da ne vidi Aneli blizu sina, a evo da li bi voleo da dobije unuka od nove snajke Anite!

AKTUELNO

U novo izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca Novina je kontaktirao oca Luke Vujovića, Baju kako bi sa njim prečešljao goruće teme iz Bele kuće.

Baja je ovom prilikom prokomentarisao Lukino odbijanje zadatka da bude vezan sa lisicama sedam dana za bivšu verenicu Aneli Ahmić.

- Verovatno mu je to preče bilo nego pare. Ja mislim da on malo igra taj rijaliti. Ako je odbio da bude sa Aneli vezan ja ću da mu nadoknadim to! Samo da se on ne poveže sa njom, to me je strah.

Osvrnuo se i na učestale intimne odnose svog sina sa Anitom Stanojlović kao i njihovo planiranje bebe.

- To je radio isto i sa Aneli, izgleda da ne zna. I sa Aneli je pravio dete, pa nema, nije ostala trudna. Ili lažu ili se zezaju ili ne ide. Kratko je to vreme, ali čudaj je taj sistem, unutra su pojačane emocije.

Žestoko je osudio Anđela Rankovića zbog tvrdnje da je Anita sa svakim momkom pravila decu.

- Meni je to pederski da se tako priča o jednoj ženi sa kojom se zabavljao. Koliko čujem on je mamin sin, ne znam kako ga nije sramota. Malo mi je sumnjiv, ne bih ga komentarisao.

Priznao je da li prihvata Anitu kao snajku.

- Ne bih voleo, voleo bih da je sam. Napolju kad izađe nek se zabavlja i radi šta hoće. Ne mislim da je unutra prava slika. Ja sam pokušavao da ostane sa Sandrom, pa sam izgubio. Nismo se čuli, Aneli mu nije dala verovatno. KAd izađe, Bože zdravlja videćemo se i popričati. To nije moj Luka. U grupama našim redovno komentarišemo. Ona ima dete, pa i ona je nečije dete, ali meni je moje najbolje. Ne bih voleo da bude sa nekom unutra jer mislim da nije realna slika. One j toliko lagao kad je bio sa Aneli, pa i Biljana je krila, ali nisu bili ni pet dana dobri.

