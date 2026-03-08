Ona čeka reakciju Ahmića! Bajo Vujović siguran da Biljana ima keca u rukavu za uništenje Aneli: Namazana je Biksi, ona zna... (VIDEO)

U novo izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca Novina je kontaktirao oca Luke Vujovića, Baju kako bi sa njim prečešljao goruće teme iz Bele kuće.

Opšte je poznato da Lukin otac ni jednog trenutka nije podržavao sinovu vezu sa Aneli Ahmić, kao ni njihovu veridbu, a sada je rekao šta bi uradio ukoliko dođe do njihovog ponovnog pomirenja.

- Ne daj Bože! Ne zovite me nikako ako se to desi. Onaj temelj koji sam postavio nisam odstupio, već sam se ukopao još metar i po dole.

Prokomentarisao je oglašavanja svoje bivše žene Biljane povodom nove snaje Anite Stanojlović.

- Ja takvu Biljanu ne poznajem, možda ona igra rijaliti. Ne verujem da bi ona pljuvala nečije dete, ništa joj to dete nije uradilo, to je Luka odlučio. Ona bi verovatno da dočeka još jedno unuče, ne znam. Namazana je Biksi, zna uvek šta i zbog čega kaže. Nju je Aneli mnogo poremetila, dosta se razočarala.

- Luka nije ispričao ni 40%, a Biljana nije ni 10% kakve su tu svađe bile i šta je bilo sve. Ja sam svoj stav dao i ja se držim toga. On je mene samo zamolio kad je išao u Dubrovnik da ne pljujem nikoga i da se svađam i ja sam to ispoštovao. Poručio sam mu da ga volim i da spusti loptu sa Miljanom, to me ispoštovao. On je uvek štitio ženski rod.

Osvrnuo se na Lukino iznošenje prljavog veša iz života sa Aneli.

- Biljana verovatno čeka reakciju od majke i sestre sa druge strane, pa će verovatno i ona ponovo da krene. SIgurno će Luka ponovo iznositi ako se iznervira, ako ona ne prestane da ga čačka. Luka definitivno ne može biti sa njom jer je ona njega prevarila i napolju i unutra. Ja mu ne bih zdravo rekao kad bi oprostio, tu nema priče. Ja sam to čuo od ljudi i ovde da ona voli. Verovatno je ona takva, ne znam. Ona je tuđe dete, nije lako ni njenoj majci kad se nešto tako priča.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić