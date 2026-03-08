AKTUELNO

Domaći

Asmina moram da častim! Baja uveren da je isteklo dejstvo Grofičine magije bačene na Luku, a evo koga je izabrao za SNAJKU: Više nema dileme! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

U novo izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca Novina je kontaktirao oca Luke Vujovića, Baju kako bi sa njim prečešljao goruće teme iz Bele kuće.

U jednoj od prethodnih emisija Jocina gošća je bila Biljana Vujović, bivša žena Lukinog oca Baje. Ona je tom prilikom pecnula bivšeg tako što je rekla da je verovatno i njima bilo nešto ugatano čim su bili venčani, a upravo sada joj je on odgovorio i udario na Groficu, majku njegove bivše snajke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Biljana se šali, ali ja verujem da je Luka nešto pojeo kod Grofice. Efekat traje par meseci i onda ide sve slabije. Ja sam se uplašio kad je donela onaj sprej, reko ponovo nešto. Asmina moram da častim kad izađe, on ih je rastavio sto posto.

Ovako je prokomentarisao učešće Asmina Durdžića u Eliti 9.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pao je nešto, vidim. Vidim da njegovi roditelji i brat nisu za to. Trebao je da ostane dosledan. On je stava da ne bi to radio i onda nema potrebe da to radi sa devojkama jer njegova porodica neprestano gleda sve.

Izabrao je idealnu ženu za svog sina.

- Definitivno Sandra Obradović, kad izađe vodim ih na ručak i možda uspem.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona čeka reakciju Ahmića! Bajo Vujović siguran da Biljana ima keca u rukavu za uništenje Aneli: Namazana je Biksi, ona zna... (VIDEO)

Domaći

JA ĆU MU NADOKNADITI SVE! Bajo daje i šakom i kapom samo da ne vidi Aneli blizu sina, a evo da li bi voleo da dobije unuka od nove snajke Anite!

Domaći

Mislim da... Osman Karić progovorio o sukobu Stefana i Gastoza pa otkrio kakvo mišljenje ima o Marinkoviću, a evo koju devojku bi želeo za snajku (VID

Domaći

Šok: Ermina pozvala Asmina dok je sedela sa Sitom! Opleli po Ljubi Pantović, a onda je Ahmićeva otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim zetom (VIDEO)

Domaći

Pravdu će potražiti na sudu: Sita ne dozvoljava da neko ponižava Aneli, podnela tužbe protiv Terze, Munjeza i Ene, a evo kojeg takmičara bi htela za z

Domaći

Žestoko: Sita otkrila da ima dokaze o ranim radovima Ene Čolić, priznala da joj je zamerila što je udarila Aneli na majčinstvo (VIDEO)