Asmina moram da častim! Baja uveren da je isteklo dejstvo Grofičine magije bačene na Luku, a evo koga je izabrao za SNAJKU: Više nema dileme! (VIDEO)

U novo izdanju emisije "Rijaliti rešetanje", Joca Novina je kontaktirao oca Luke Vujovića, Baju kako bi sa njim prečešljao goruće teme iz Bele kuće.

U jednoj od prethodnih emisija Jocina gošća je bila Biljana Vujović, bivša žena Lukinog oca Baje. Ona je tom prilikom pecnula bivšeg tako što je rekla da je verovatno i njima bilo nešto ugatano čim su bili venčani, a upravo sada joj je on odgovorio i udario na Groficu, majku njegove bivše snajke.

- Biljana se šali, ali ja verujem da je Luka nešto pojeo kod Grofice. Efekat traje par meseci i onda ide sve slabije. Ja sam se uplašio kad je donela onaj sprej, reko ponovo nešto. Asmina moram da častim kad izađe, on ih je rastavio sto posto.

Ovako je prokomentarisao učešće Asmina Durdžića u Eliti 9.

- Pao je nešto, vidim. Vidim da njegovi roditelji i brat nisu za to. Trebao je da ostane dosledan. On je stava da ne bi to radio i onda nema potrebe da to radi sa devojkama jer njegova porodica neprestano gleda sve.

Izabrao je idealnu ženu za svog sina.

- Definitivno Sandra Obradović, kad izađe vodim ih na ručak i možda uspem.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić