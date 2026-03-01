Oglasila se Dušica Jakovljević nakon što je završila u Kliničkom centru: Za Pink.rs otkrila šta joj se desilo: Udarila sam glavom i...

AKTUELNO

Voditeljka televizije Pink i najgledanijeg rijalitija u zemlji i regionu "Elita", Dušica Jakovljević, danas je na svom Instagramu objavila sliku iz Kliničkog centra, i zabrinula svoje pratioce.

Naime, kao što je i poznato, Dušica je bila na putovanju, a mi smo stupuli u kontakt sa njom kako bi otkrili šta joj se desilo i zbog čega je završila u KCS:

- Izlazeći iz hotela jutros, u 7 ujutru, u hotelu su zaboravili da vrata koja su stalno otvorene osim noću, otključaju staklena vrata na kojima nije bilo nikakvo upozorenje. Krenula sam da izađem iz hotela i udarila sam glavom, i nisam odmah videla, jako me je zabolelo. Ovaj dečko koji je radio u hotelu rekao je: „Izvinite, zaboravili smo da otključamo.“ Kad me je video taksista, rekao je: „Vama ide krv“, i onda sam se vratila. Oni su mi rekli da nemaju nikakvo dezinfekciono sredstvo. Ja nisam oklevala da odem u hitnu pomoć, sela sam u avion, stigla sam u Beograd i direktno odatle otišla u Klinički centar, sa Kliničkog na maksilofacijalnu hirurgiju, gde su me ušivali. Imam ranu, zapravo posekotinu, dužine 2 centimetra, tako da je moralo da se ušiva. Sada sam u baš velikim bolovima i zahvaljujem se hirurzima i osoblju iz Kliničkog centra i sa maksilofacijalne hirurgije, koji su predivni, profesionalni i preljubazni. - rekla je Dušica pa je dodala:

- Prilikom udarca, udarila sam nos i levu arkadu, nisam nisam bila na snimanju, ali nadam se da neće biti većih bolova, i da će sve biti u najboljem redu. Sada popušta anestezija, ali krenulo je da otiče. Očekujem narednih dana da će to sve, kako to obično biva, da poplavi i da se spusti. Popila sam lekove protiv bolova i odmaram za večerašnju emisiju. Što se tiče svega tome, moram da kažem da je jako čudan odnos osoblja hotela, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Očekujem da mi se jave, jer sam šokirana načinom na koji su mi se u jednom momentu obratili, ali hajde prvo da se sada bavimo ovim, da malo odmorim, pa ćemo se čuti nešto kasnije. Ipak, to nije pokvarilo moje dane koje sam provela tri dana, malo se odmarajući pred more. Zahvaljujem mojim prijateljicama, na čijem sam otvaranju jednog ekskluzivnog salona bila pozvana. Sada ću odmarati do večeras, pa se vidimo u 23 sata, makar sa naočarima za sunce. Uvek ću biti, kao i do sada, tu da poštujem moju televiziju Pink i, naravno, naše gledaoce.

