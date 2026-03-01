Neki su sadisti, a neki svingeri, ne znam šta je on: Taki nikad suroviji prema Bebici, žestoko udario na njega i Teodoru, pa priznao da sumnja da prave priču

Jedna od glavih tema prethodnih nedelja u Eliti bili su Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić zbog nedeljnog zadatka u kojem je Teodora bila vezana za Filipa Đukića.

Naime, Bebica je sve vreme zamerao Teodori komunikaciju sa Filipom ne krijući strah od toga da će se kod njih probuditi emocije.

Taki Marinković je u svom stilu komentarisao ondos Teodore i Bebice za kojeg nje imao lepe reči:

- U ljubavi ima raznih, neki su mazohisti, neki sadisti, a neki svingeri. Ja ne mogu da skontam u kom je on fazonu, ali vidimo da joj prelazi preko svega. Čas je ljubi, čas štipa, čas plače zbog nje, a prelazi joj prekon svega. Videli smo kako se ponaša kraj nje i Filipa - rekao je Taki pa je dodao:

-Ne bi me čudilo da su se dogovorili, Bebica je budala pa je budala, on se tako pravda, da bi ga bilo tamo, da bude u nekoj priči, i odjednom svi ih komentaišu, a i oni komentarišu, kao Teodora komentator, a čutala dve godine. Sve je to malo čudno - rekao je Taki.

Autor: N.B.