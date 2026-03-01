ON JE POREMEĆEN I UMOBOLAN: Slavica Delić žestko oplela po Bebici, otkrila da li bi volela da Teodora i Filip uplove u ljubavnu vezu

Zadatak lisice, napravio je pravu pomentnju u odnosu Bebice i Teodore Delić i njenog vezivanja sa Filipom Đukiće, a Bebica je na sve načine pokušavao da stavi Teodori do znanja da mu je samo ona bitna, te je rešio da okrene leđa svojoj porodici.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Slavicom Delić koja nam je u svom stilu prokomentarisala Bebicu i to što je Bebica rekao Teodori da ga njegova porodica ne zanima, samo ona i što je rekao da Teodori ne treba poklon od njegove porodice.

- Rekao je: „U pravu si, ne treba da šalje.“ Nema više nijedan kodeks moguć ni prema svojim ljudima. Samo je željan toga da ona bude njegova zauvek. Mislite li da je ceo dan u depresiji zbog tog iščekivanja kao nagrade? Naravno, plaši se. Non-stop strepi da je ne izgubi. Zato je drži u kandžama, da joj se slučajno ne izmakne, a sve što je uradio s njom bilo je psihičko maltretiranje. Izmaltretirao ju je samo tako, dok su trajale ove „lisice“ i ovaj zadatak – kao da joj je mozak ugljenisao. Svaku moždanu ćeliju je ubio i otrovao. U njegovom svetu sada postoje samo ona i on. Nikog drugog ne vidi i ništa ga drugo ne zanima - započela je Slavica pa je dodala:

- Već znamo da je umobolan, mentalno poremećen, bolestan, psihopata. Čovek koji ne mari ni za koga živog, ne mari ni za Teodoru – to je opsesija i patologija. To nije ljubav. On nju ne voli. On je jednostavno opčinjen njenom pojavom. S druge strane, kako je rekao Filip, neće biti ništa između njih. A čim oseti opasnost da bi Filip hteo nešto više, onda kreće da joj se umiljava, da joj se podvuče pod kožu. Tako i sada radi, jer oseća opasnost da bi nešto moglo da se dogodi. Ja samo molim Boga da Teodora bude opuštena i da radi onako kako oseća i kako joj srce kaže. Moja Teodora nije rođena da bude maćeha tuđoj deci, već da bude majka svojoj deci, sa normalnim čovekom. - rekla je Slavica i dodala:

- Ona je stavila tačku jer je slušala šta Filip govori. Onog momenta kada je Filip rekao da je stavio tačku i da ga ne zanima, ona je to čula i isto izrekla. Da se nastavilo, da Nenad nije presekao u korenu i hteo da ga povredi, naravno da bi to bila duga i lepa veza. Ali Filip, kao Filip, neće da gubi honorare. Zna se zašto je ušao. Kada je video da je ovaj manijak, da će imati posla s bolesnikom, odustao je. Videćemo kako će se dalje odvijati. Ali kad bi se Teodora otkačila od ovog psihopate, smatram da bi živnula, pokazala svoje umeće, harizmu i duhovitost. Ovaj joj ne da ni da priča, ni da se druž,i ni da se smeje. Kad se smeje – pita je zašto se smeje. Kad priča s nekim – zašto priča - rekla je Slavica.

Autor: N.B.