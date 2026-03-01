NE SKRIVAJU OSMEH S LICA: Filip i Teodora procvetali nakon napuštanja Bele kuće, ona KONAČNO iskreno progovorila o vezi sa Bebicom: NE ZNAM KOLIKO ĆE NAŠA VEZA USPETI! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Teodora Delić i Filip Đukić odmah su se nakon pisma Velikog šefa zaputili ka hotelu, a nakon što su izašli iz Bele kuće, nisu skrivali osmehe sa lica. Sa njima je u kombiju bila reporterka televizije Pink, koja je sa njima razgovarala na putu do hotela.

- Ja sam Bebici rekla da ništa ne može da se desi, da je ovo nagrada Velikog šefa gde isemo Filip i ja i da samo želim to da ispoštujem - kazala je Teodora.

- Kako ti je bilo dok su se Bebica i Teodora svađali, a ti bio pored njih, kad ste bili vezani? - upitala je reporterka.

- Nisam ni slušao njihivu raspravu - kazao je Filip.

- Da li su se emocije makar na trenutak vratile kad ste bili vezani lisicama? - upitala je reporterka.

- Nisu, ne - rekla je Teodora.

- Nisu, mislim da bi se videlo da jesu - kazao je Filip.

- Teodora, deluješ veoma zabrinuto - dodala je reporterka.

- Nisam, samo razmišljam sada o Bebici, jer je on ostao u Beloj kući - kazala je Teodora.

- Filipe, da se tebi desilo ono što se desilo Bebici sa tobom, da li bi prešao preko toga? - upitala je reporterka.

- Nikada. Ne bih preko pogleda, a kamoli preko nečeg drugog. Taj odnos sa njegove strane je opsesija čista. On to gleda na to kao na ljubav - rekao je Filip.

- Da li bi ti Bebici prešla preko toga da ti je uradio, ono što si ti njemu? - upitala je reporterka.

- Ne, ne bih. Pitala sam ga u više navrata da li može da prevaziđe sve to, ali kako vreme prolazi, haos se dešava na svakodnevnom nivou. Ne znam kako će to uspeti - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.