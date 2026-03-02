Alibabini razbojnici se ne zaustavljaju! Asminovi fanovi ismejali Takija Marinkovića, a evo i kako (VIDEO)

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića, aktuelnih učesnika "Elite" totalno je nepredvidiv, ali je tako i veoma promenljiv, s obzirom na to da su malo u svađi, malo u miru, a Alibabini fanovi ne prestaju da urnišu Maju, te su sada udarili i na Radomira Marinkovića Takija, njenog oca!

Alibabini fanovi su, naime, objavili video snimak na svojim profilima, ali i i na Asminovom profilu, na kom se vidi kako Taki sedi u studiju, dok Maja, njegova ćerka, ima se*sualni odnos u pozadini. Ovaj video snimak kružio je mrežama i u tim momentima, a jasno se videlo da je i Takiju bilo tada teško.

- Izdrži legendo - napisali su uz emotikone koji plaču od smeha.

"Sutlijašica stalno spominje Noru, ovo je pokušaj da se galamom sakrije nedostatak kredibiliteta"

Podsetimo, ovo nije prvi put da su Alibabini fanovi udarili na Maju, te su tako nedavno objavili i obraćanje, koje je usijalo javnost.

- Sutlijašica stalno spominje Noru, dete koje nema nikakve veze sa njenim sukobima, jer bez toga nema argument. Poziva se na DNK porodicu i potencira priču o Aneli i Asminu, a istovremeno sebi daje za pravo da komentariše tuđe majke i tuđe živote. Glumi moralnu vertikalu, a poznata je po aferama i broju partnera. Najglasnija je kada treba da deli lekcije o porodici, a prva bi trebalo da bude oprezna sa tim temama. Ako već želi da otvara pitanja roditelja i porodice, mora da bude spremna da ista ta pitanja važe za sve, ne samo za one koje napada. Ovde se ne radi o hrabrosti, nego o pokušaju da se galamom sakrije nedostatak kredibiliteta - pišu Alibabini fanovi po mrežama, a posebno je sve zaintrigiralo obraćanje nekoga ko vodi Asminov zvanični profil na Instagramu, a u kom stoji:

Majo, nije problem u tome što praviš haos, problem je što bez haosa ne znaš da postojiš. Svaki sukob ti je scena, svaka drama gorivo, svaka svađa prilika da ponovo budeš tema. Ali znaš šta je istina? Glasnoća nikada nije bila isto što i snaga. Snaga je kad ne moraš da dokazuješ vrijednost kroz rat sa drugima. Snaga je kad te ljudi poštuju, a ne kad te se plaše. Snaga je kad te pamte po dostojanstvu, a ne po skandalu. U sukobu si pokazala sve – osim kontrole. A žena bez kontrole nad sobom nikada ne može kontrolisati situaciju. Dok si pokušavala da dominiraš, ostavila si utisak da reaguješ iz povrijeđenog ega, ne iz samopouzdanja. Istina je jednostavna: ko je siguran u sebe, ne mora da viče. Ko zna svoju vrednost, ne mora da je brani pred publikom. Možda bi najveća pobeda bila da jednom izabereš tišinu umesto buke, jer pažnja traje kratko, a reputacija mnogo duže.

Autor: Nikola Žugić