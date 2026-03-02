AKTUELNO

Osvanula šok poruka na Mustafinom profilu: Asminov otac objavio Anelinu fotku s Norom, pa stao u zaštitu bivše snajke (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, neretko svoje stavove o dešavanjima u rijalitiju, pa i o odnosu njegovog sina Asmina sa bivšom snajkom Aneli Ahmić, te je tako sada novom objavom usijao društvene mreže!

Asmin i Aneli su, naime, u totalno promenljivim odnosima, jer se skoro pa svakodnevno raspravljaju i svađaju, a potom "spuste loptu", u nadi da će pronaći rešenje kada je reč o ćerkici Nori i tome da je Asmin, njen otac, nije video skoro pa tri godine.

Foto: Pink.rs, Facebook, E-Stock/Rajko Ristić

Sada, kako se u Beloj kući povela polemika oko toga da li je Aneli lepa žena, Mustafa Durdžić, Asminov otac, nije mogao da prećuti, te je tako objavio Anelinu fotografiju sa njegovom unukom Norom, ističući da je Aneli, neosporno, kako je napisao, lepa žena.

- Asminove princeze (Ovu sliku objavljujem samo zbog polemike o Anelinom izgledu. Aneli je lepa i to niko ne može osporiti) - napisao je Mustafa na svom profilu.

Foto: Facebook.com/Durdzic Mustafa

"Trebaš da ideš na terapiju dve godine da radiš na sebi"

Tokom sinoćnjih nominacija, Asmin, poznatiji i kao Alibaba, ponovo je okrenuo ploču, te se tako našao u ulozi Majinog zaštitnika, pa je tako žestoko udario na Aneli.

- Aneli je htela mene da predstavi kao Marka DNK, a ustvari si doživela da ti budeš Divna. Ovaj put nemam u glavi da ti ništa loše radim, želim samo da budeš dobra majka. Pričala si najgore stvari o meni, moraš da shvatiš da smo mi završili pre tri godine i moraš da znaš da s nama nikad ništa ne može da bude više. Ja nikada o tebi nisam govorio loše Luki, stvarno ti želim sve najbolje. Trebaš da ideš na terapiju dve godine da radiš na sebi. Trebaš da kažeš ljudima da si poremećena i da želiš da te svi vređaju, nemoj onda posle da glumiš žrtvu - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti prva provocira Luku i Anitu i sama se petljaš u njihov odnos. Ti si meni sad vređala porodicu, a ja tene nikad nisam uvredio. Pustiću te da plivaš sama u mulju, tebi je sve bitnije nego Nora. Ti, tvoja mama i Sita ste htele da postanete poznate Tebi je Nora ove tri godine bila pokretni bankomat. Meni da se mama oaša kao ti, ja bih je se odrukao. TI sve koristiš apsolutno, ti bi udruženim snagama sa Stanijom gazila i mene. Mene je sramota da kažem tvoje ime umesto da mi bude ponos. Prestao sam da radim od sramote. Ostavljam Maju, šaljem Aneli - rekao je, između ostalog, Asmin, a kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

