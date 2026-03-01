ISPAO JE PRAVI MUŠKARAC! Vanbračna supruga Hasana Dudića istakla da je Luka pronašao mir pored Anite, pa se osvrnula na njegov odnos sa Aneli: DA SU OSTALI ZAJEDNO... (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bile su glumica Eva Ras i multimedijalna ličnost i vanbračna supruga muzičara Hasana Dudića, Nataša Gluhonjić.

Nataša Gluhonjić dala je svoj sud o odnosu Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

Luka i Anita rade aktivno na detetu, kako to komentarišete?

- Luka je pričao da su se još dok je on bio sa Aneli naplju, nju zapratio. Anita je sa njim ušla u vezu, da bi prebolela nekog iz prošlosti. On se jednom opekao, šta će sada da bude, to ne znam. Njemu zameraju učesnici jer je on ušao iz veze u vezu. Ja vidim da je on srećan pored Anite, energičan je veoma. Obećava joj mnoge stvari, verujem da će ih i ispuniti. Što se tiče njegovog odnosa sa Aneli, uverena sam da Asmin nju veoma voli, uverena sam da će Aneli i Asmin biti zajedno.

Mnogi kažu da je Luka ušao u odnos sa Anitom, da bi Aneli zaboravio, šta mislite o tome?

- Da je Luka ostao sa Aneli, on bi verovatno svakodnevno imao rasprave sa njom kod kuće. Verujem da je on presekao, kao pravi muškarac. Kada je reč o onim lisicama, on je to odbio kako bi Aniti dokazao svoju ljubav.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.