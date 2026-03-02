AKTUELNO

NIJE USPEO DA JE UPOZNA: Partnerka oca Mikija Dudića bez uvijanja u celofan prokomentarisala njegov revolt prema Eni Čolić! Evo šta misli i njenoj vezi sa Pejom! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošće voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bile su glumica Eva Ras i multimedijalna ličnost i vanbračna supruga muzičara Hasana Dudića, Nataša Gluhonjić. 

Vanbračna supruga, Hasana Dudića, prokomentarisala je negativan stav Mikija Dudića prema vezi njegovog brata Jovana Pejića Peje sa Enom Čolić.

Miki zna da je Peja u srećnoj vezi sa Enom. Da li je na mestu da je Miki komentariše na pogrdan način?

- Poznavajući Mikija i Peju, oni se sjajno slažu. Što se tiče toga, ne znam zbog čega je nju na taj način komentarisao. Ako su Peja i Ena srećni, ne treba mu to da negativno komentariše. Ja podržavam taj odnos. Zlata Petrović, njihova majka, obezbedila je obojicu, zbog čega je toliko izrevoltiran, zaista to ne znam. Miki možda nije uspeo da upozna Enu, verujem da će promeniti mišljenje o njoj kad izađe i kad ugrabe trenutak da sednu svi zajedno. Miki je povukao i fizički i fizički na svog oca.

Da li je istina da je Miki bio kockar?

- Da, nekada je bio. To je njegova davna prošlost. Mogu da kažem da je to iza njega i da toga više nema.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

