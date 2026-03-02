Otkrila mu sve detalje: Teodora priznala Filipu kako je Bebica podnosio njihovu "Gledamo se" aferu (VIDEO)

Iskreno!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Sad imaš obrnuto pitanje, prvo je bilo koju bi izbacio, a sad te pitam sa kojom bi ponovio - pitala je Teodora, a Filip je odmah počeo da se smeje.

- Au, koje debilsko pitanje - rekao je on.

- Znači ja sam debil - dodala je ona.

- Pa ne bih sad ponavljao ni sa jednom - odgovorio je Đukić.

- Videćemo sledećeg utorka - rekla je Delićeva.

- Da li misliš da je Bebica verovao da se ne gledamo kad su svi govorili da se gledamo? - pitao je Filip.

- Verovao je da se gledamo i znao je da se gledamo. On izgovara uglavnom ono što bi voleo da jeste, ali znam da je znao. Ja znam šta je on meni govorio tada. Kad sam pokrenula tema ja sam naravno tad lagala i lagala sam njega, ali on mi je govorio: "Evo sad vidim". To mogu da budu i njegovi tripovi, ali je i znao. Bilo je par situacija gde mi je govorio, tako da znao je - pričala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić