Bebica bolje da ovaj klip nikad ne vidi: Filip pitao Teodoru da li bi opet bila Bebičina verenica, nju poteralo u WC! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve gore od goreg!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Koga više gotiviš Marinkovića ili Terzu? - pitao je Filip.

- Ivan mi je smešan, a mislim da je loš čovek. Mislim da je Terza dobar čovek, a da za mene neke stvari mora da priča jer je sad sa Sofijom. Oboje su bili loši prema meni ali biram dobrog čoveka i to je Terza. Sad kad si kod Terze taman ću to da te pitam, rekao si da ti je Terza za mene nešto govorio kod govornice - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije vezano za tebe, ali neću da pričam javno. Nije ništa za tebe. Bebica da te zaprosi napolju da li bi pristala? - pitao je Filip.

- Moram u wc... Poremećeno nam je sve i mislim da bih mu rekla da sačekamo sve i da vidimo da li odnos može da se popravi - smejala se Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

