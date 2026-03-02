Bebica bolje da ovaj klip nikad ne vidi: Filip pitao Teodoru da li bi opet bila Bebičina verenica, nju poteralo u WC! (VIDEO)

Sve gore od goreg!
Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.
- Koga više gotiviš Marinkovića ili Terzu? - pitao je Filip.
- Ivan mi je smešan, a mislim da je loš čovek. Mislim da je Terza dobar čovek, a da za mene neke stvari mora da priča jer je sad sa Sofijom. Oboje su bili loši prema meni ali biram dobrog čoveka i to je Terza. Sad kad si kod Terze taman ću to da te pitam, rekao si da ti je Terza za mene nešto govorio kod govornice - govorila je Teodora.
- To nije vezano za tebe, ali neću da pričam javno. Nije ništa za tebe. Bebica da te zaprosi napolju da li bi pristala? - pitao je Filip.
- Moram u wc... Poremećeno nam je sve i mislim da bih mu rekla da sačekamo sve i da vidimo da li odnos može da se popravi - smejala se Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A. Nikolić