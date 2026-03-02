Gori igra istine u hotelu: Filip pitao Teodoru kako bi Bebica podneo njihovu svadbu! (VIDEO)

Macanović će odlepiti ako ovo sazna!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Da li misliš da je Anita sa tobom želela ozbiljnu vezu? Ne, to se zna da je želela. Da li misliš da li želela vezu jer si joj se dopao toliko ili jer je smatrala da je to dobro za rijaliti? - pitala je Teodora.

- Mislim da ona kao jedinka ne može da funkcioniše. Ne verujem da je ona kao "daj šta daš". Sad odjednom je da je ona pričala da je bila zaljubljena, da li si ti to ikad čula? - odgovorio je on.

- Nebitno šta je ona pričala. Nego ako zna na čemu je što je toliko forsirala? - pitala je Teodora.

- To mi nije jasno. Oni su priznali da su se muvali od početka, kako je htela sa mnom u vezu ako se gledaju od početka? To nema logike i da je kao bila zaljubljena kad je sa Lukom imala to i sami su to rekli - govorio je Đukić.

- Priča ili zaljubljena, a rekao si da nije zaljubljena - rekla je ona.

- Mislim da joj se Luka više svideo. Da li bi Bjebica reagovao kao Ša da imao svadbu ti i ja? - dodao je Đukića.

- Da, ali morao bi. Mislim da bi mu bilo katastrofa. Nakon svadbe se isto očekuje hotel - rekla je Teodora.

- Pa evo i sad smo u hotelu - dodao je on.

- Pa sigurno bi pravio haos, ali samo meni - smejala se Tedoora.

Autor: A. Nikolić