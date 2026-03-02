NEMAM SNAGE, DOĐE MI DA ZAPLAČEM: Asmin tvrdi da ga rat sa Aneli umara sve više iz dana u dan, progovorio o odnosu sa Majom: UPLAŠENA JE, NI JA SEBI NE BIH VEROVAO! (VIDEO)

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Asmin Durdžić, koji je prokomentarisao aktuelne teme u Beloj kući.

- Asmine, žestoko si se posvađao sa Aneli i Mićom, jer si ostavio Maju, a ne majku svog deteta tokom nominacija - rekao je Darko.

- Aneli je mene uvredila, veoma me je uvredila. Ramazan je rekla da ne poštujem, pijem alkohol i jedem svinjetinu, pa sam je poslao u izolaciju. Znam da neki moji postupci nisu za pohvalu, ali njeni tek nisu. Aneli mora da shvati kako se ponaša - rekao je Asmin.

- Da li ti deluje da rešenje ne postoji, da se ne nazire? - upitao je Darko.

- Ja sam rešio da mi ljubav prema mom detetu, bude veća nego mržnja prema Ahmićkama. Neka mene Aneli vređa, ja ću da ćutim. Osećam se kao da sam kao muškarac popu*io. Daću Aneli do jula da razmisli kako da nađemo rešenje za dete. Ako do tada ne bude rešila, onda moram preko suda, a to će za nju biti veoma loše. Da je Aneli samo mene dirala, možda bih oprostio neke stvari, ali ovako veoma teško. Mnogo je zagrizla, vređala je meni drage ljude, preko toga se ne prelazi tako lako - kazao je Asmin.

- Aneli govori da tebe nije briga za Noru - rekao je Darko.

- Toliko sam bio loš, da je Aneli u izolaciji rekla da sam bio najbolji tata. Nunao sam Noru noću da bi Aneli spavala, a onda radio ceo naredni dan. Darko, iscrpljen sam. Imam želju da se isplačem, a ne mogu. Nemam svage da se svađam i raspravljam. Nemam snage da se objašnjavam. Svaki dan sve više sedim - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na Maju i vaš odnos? - upitao je Darko.

- Ona je puna strahova. Meni je jasno da ona nikako nema poverenje u mene. Da sam žensko, ni ja sebi ne bih verocao. Ona je veoma inteligentna, meni se dopada taj njen bezobrazluk - rekao je Asmin.

- Da li je tvoje druženje sa Milenom i Dačom okončano? - upitao je Darko.

- Darko, ja stvarno imam pozitivno mišljenje o Dači, ali neki njegov rečnik, to mi se nikako ne dopada. Dača tera Maju da pozdravlja Staniju. Nije svestan da me neke stvari veoma nerviraju - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš emotivni trenutak Hane i Nerija, a posle toga njegov sukob sa Hanom? - upitao je Darko.

- Ne vidim njegove emocije prema Hani. On se ovde liže sa Aneli, a njegova partneka ima problem sa tim. Dao sa lično Hani savet da izađe iz kreveta.

