Ako je izdržao kad je bilo najjače... Filipa zanima da li bi Teodora ponovo povulka Bebicu sa njima u izolaciju (VIDEO)

Ne prestaju da šokiraju pitanjima!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Jedna dobra i jedna loša osobina koju si uočio kod mene - rekla je Teodora.

- Loša da znaš da budeš bezobrazna, a dobra da imaš razumevanja i da znaš da saslušaš. Flegma si i ne skačeš na prvu. Ako nas stave u izolaciju, a Veliki šef kaže da ne sme treća osoba, da li bi onda Bebica išao? - rekao je on.

- Ne bi išao. Ako je izdržao ono kad je najjače... Ja njemu ako bih lepo objasnila on ne bi išao. Ako se usvoji ono što sam rekla za hotel da omiljena osoba mora da spava u hotelu, koju bi devojku poveo od svih ovih sa kojima si nešto imao poveo? - govorila je Teodora.

- Poveo bih neku neutralnu. Anita u vezu, sa Majom ne pričam, Vanja u vezi... - pričao je Filip.

- Pa što ti moraš to da gledaš - dodala je ona.

- Pogrešno bi se protumačilo. Boginju da stavim bila bi lažna nada. Ja bih stavio neku neutralnu, recimo Todićku - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić