AKTUELNO

Zadruga

Ako je izdržao kad je bilo najjače... Filipa zanima da li bi Teodora ponovo povulka Bebicu sa njima u izolaciju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne prestaju da šokiraju pitanjima!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Jedna dobra i jedna loša osobina koju si uočio kod mene - rekla je Teodora.

- Loša da znaš da budeš bezobrazna, a dobra da imaš razumevanja i da znaš da saslušaš. Flegma si i ne skačeš na prvu. Ako nas stave u izolaciju, a Veliki šef kaže da ne sme treća osoba, da li bi onda Bebica išao? - rekao je on.

pročitajte još

Gori igra istine u hotelu: Filip pitao Teodoru kako bi Bebica podneo njihovu svadbu! (VIDEO)

- Ne bi išao. Ako je izdržao ono kad je najjače... Ja njemu ako bih lepo objasnila on ne bi išao. Ako se usvoji ono što sam rekla za hotel da omiljena osoba mora da spava u hotelu, koju bi devojku poveo od svih ovih sa kojima si nešto imao poveo? - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poveo bih neku neutralnu. Anita u vezu, sa Majom ne pričam, Vanja u vezi... - pričao je Filip.

- Pa što ti moraš to da gledaš - dodala je ona.

pročitajte još

Ovaj odgovor će sahraniti Bebicu: Filip pitao Teodoru da li bi obrisala njihovu aferu! (VIDEO)

- Pogrešno bi se protumačilo. Boginju da stavim bila bi lažna nada. Ja bih stavio neku neutralnu, recimo Todićku - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skandalima nikad kraja: Matora priznala da li je Stefani ucenjivala da abortira! (VIDEO)

Domaći

Nemam empatiju prema Milica, pa neka me osuđuju: Sofija priznala da li se plaši reakcije njene majke zbog veze sa Terzom! (VIDEO)

Zadruga

Ori se imanje u Šimanovcima: Anđela iz sveg glasa izjavila Gastozu ljubav! (VIDEO)

Politika

Totalni teror! Nema kraja ludilu: Blokaderi ne daju deci da uđu u školu (VIDEO)

Zadruga

Šta bi bilo da je otišao kući? Teodora konačno pitala Filipa da li bi bio sa njom u vezi da nema Bebice (VIDEO)

Zadruga

SKAKAO BI OD SREĆE, JA SAM S*KS MAŠINA! Uroš nastavio da osvaja Boru, Santana mu poručio: Iseliću te iz Beograda! (VIDEO)