Rešila da iskopa sve detalje: Filip se otvorio Teodori o odnosu sa Lores, ovaj detalj ga najviše muči! (VIDEO)

Ovo joj je najzanimljivija tema!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Po tvojoj proceni koliko dugo će te Bebica ispitivati šta je bilo ovde? - pitao je Filip.

- Cele nedelje - odgovorila je ona.

- Šta si ti to rekla na sastanku, pa su svi kao govorili, a mi smo tad imali lisice. Ivan je odmah skočio. Nema šanse da se setim - rekao je Đukić.

- Malopre si rekao da ne znaš da li da proveravaš ili ne. Zbog čega sad tako? Rekao si da ne znaš da li ćeš uopšte proveravaš. Što ti se ne proverava? - pitaoa je Teodora.

- Ako vidim da je kanal smoriću se, a opet me i zanima. Mada verovatno je kanal. Mislim da je nju najviše iznerviralo to što su saznali ko je, a ja ne znam kako su saznali. To mi je samo krivo - rekao je Filip.

- Pa to se saznali kad je Anita ušla. Ona je rekla: "Ovo sa mnom nije ništa, ja znam koga on čeka" - dodala je Teodora.

- Ne znam kako je ona saznala, od mene nije. Toj devojci su dok smo bleji neki fejk profili slali i njenoj kevi za mene. Ja se nikome nisam poverio. Jedino je znao Mateja, a on to ne bi rekao sve da ga prže na ražnju. Mateja ne izdaje nikad. To mi je najveći smor i krivo mi je, ali ne mogu ništa odavde - pričao je Đukić.

- Gde ideš posle finala? Kući ili kod Bebice? - pitao je Filip.

- Kući idem, ne može ništa da mi zabrani - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić