BILA JE STANIJIN POTRČKO: Uroš tvrdi da je Maja ODLEPILA za Asminom, šokirao priznanjem o svom odnosu sa Borom Santanom: ZALJUBLJEN JE U MENE, PITAO ME JE... (VIDEO)

Bez tabua!

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je prokomentarisao svoj sukob sa Majom Marinković.

- Uroše, došlo je to tvog sukoba sa Majom, kako to? - upitao je Darko.

- Da, došlo je do rasprave. Gledaoci ako se sećaju u septembru mesecu, rekao sam sve što sam imao. Ona se i nakon toga sa mnom družila. Maja će mi se nakon svega ovoga ponovo šlihtati, to je veoma jasno. Meni se se*e od Maje Marinković, koja se ponaša da ima stav ovde, a nema ga uopšte. Meni je ona totalni blam, totalna kataklizma. Pogatila je sve reči koje je rekla. Bila je Stanijin potrčko. Govori da je Asmin ne zanima, a ne može od njega da se odlepi. Evidentno je da je samo Asmin zanima. Plaši se, ne može da se prepusti svemu tome sa njim - kazao je Uroš.

- Šta se dešava ovih dana sa Borom i tobom? - upitao je Darko.

- On mi se odupire, ali ne može u potpunosti da mi se odupre. On mi svojim ponašanjem daje za pravo da poislim da je zaljubljen u mene. Svađamo se kao da smo u braku. Siguran sam da je zaljubljen u mene. Ljubili smo se u nosić, imao je ere*ciju. On je mene pitao da mu po*ušim, to moram da kažem. Ja sam to hteo, a on je brzo promenio temu kad je video da nas kamere zumiraju - rekao je Uroš.

- Da li misliš da se Anita ponižava odnosom sa Lukom? - upitao je Darko.

- Da, mislim. On je gleda kao dro*u. Dozvolila je da je učesnici upoređuju sa Bebicom, veza sa Filipom joj je puna nepoštovanja, što je strašno. Taj odnos je strašan, se*sualni odnosi su im strašni - kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.