Karambol: Bora i Anastasija se pljuju kao lame, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Rasulo u pabu!

Bora Santana i Anastasija Brčić napravili su lkarambol u pabu "Prijatelji". Njih je obezbeđenje pratilo u stopu, a on je u jednom trenutku pljunuo Tanju Boginju, zbog čega je Anastasija odmah uzvratila istom merom.

- Ja ću svaki dan mamu da ti j*bem. Narkomančino mala, sestru i mamu ti j*bem - urlao je Bora.

- Niko nema pravo da maltretira, a vi govorite da mi palimo vatru - rekla je Boginja.

- Koga sam ja maltretirao? - dodao je Santana.

- J*bem ja tebe u usta - vikao je Nerio.

Autor: A. Nikolić