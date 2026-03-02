AKTUELNO

Domaći

Karambol: Bora i Anastasija se pljuju kao lame, obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo u pabu!

Bora Santana i Anastasija Brčić napravili su lkarambol u pabu "Prijatelji". Njih je obezbeđenje pratilo u stopu, a on je u jednom trenutku pljunuo Tanju Boginju, zbog čega je Anastasija odmah uzvratila istom merom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću svaki dan mamu da ti j*bem. Narkomančino mala, sestru i mamu ti j*bem - urlao je Bora.

- Niko nema pravo da maltretira, a vi govorite da mi palimo vatru - rekla je Boginja.

- Koga sam ja maltretirao? - dodao je Santana.

- J*bem ja tebe u usta - vikao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

