SAMO SAM TI JA BITAN: Uroš stavio Bori do znanja da je on BROJ JEDAN, pa ga podsetio na njihove poljupce (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne krije koliko je zaljubljen!

Nakon što je uspeo da legne u krevet, Bora Santana se uvio u pokrivač, dok je Uroš Stanić seo kraj kreveta na stolici.

- Hladno mi je, daj da legnem kraj tebe - rekao je Uroš.

- Ma skloni se od mene, ja nisam pe*er - dodao je Bora.

- Boro ja sam se zaljubio u tebe, budi normalan, i voli me - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta mene boli ku*ac što si ti zaljubljen u mene, ja nisam u tebe, nisam pe*er, šta ti nije jasno - govori je Bora.

- Moraš da me voliš, ti se sada igraš sa mojim emocijama, napolju će nam biti lepo. Seti se u radiju šta smo radili, kada si me ljubio u nosić, pa smo pričali o nama - govorio je Uroš.

- Ma ne seri, ja sam ti prijatelj, ali peder nisam - govorio je Bora.

- Ti ne smeš da gledaš nikoga drugog, nikakve devojke, samo mene, samo te ja zanimam - dodao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.

