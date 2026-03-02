NJIHOVA NOĆ! Teodora i Filip nikad iskreniji o svojim osećanjima, ona priznala da joj sledi pakao sa Bebicom! (VIDEO)

O ovoj noći će se tek pričati!

Filip Đukić i Teodora Delić su osvojili nagradu Velikog šefa, nakon što su uspešno odradili zadatak "Lisice", te su na poklon dobili putovanje u hotel, gde su prethodne večeri uživali.

Veliki šef im je na samom startu večeri priredio iznenađenje kojem se nisu nadali, naime oni su dobili masazu, a po svemu sudeći jedva su čekali da se opuste i uživaju.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Njih dvoje su uživali u vrhunskoj masaži, te je Teodora u jednom momentu rekla kako joj je boravak sa Filipom i masaža, rođendanski poklon.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

U jednom momentu, Teodora je rešila da sredi kosu, te je napravila kikice kao Harli Kvin, te se posumnjalo da je to radila da bi dala znak Filipu, jer njih fanovi zovi Džoker i Harli Kvin.

Njih dvoje su nakon toga započeli igru istine, a na samom početku je Teodora otkrila Filipu kako će reagovati ako njeni ne budu hteli da je vide više sa Bebicom.

- Pa neće ga videti, videću ga samo ja ako budem i ostala sa njim. Majka nije htela nikad da čuje za njega jer ju je vređao, sve i svašta je govorio. Sad ja tebe pitam, za koju devojku od svih ovih devojaka si se pokajao i sa kojom nikako ne bi ponovio ili da možeš bi obirsao? - govorila je ona.

- Pokajao sam se za Maju jer ništa nismo dobili, a izgubili smo drugarstvo, bleju i sprdnju. Nije bilo loše, nego nam se odnos pokvario - rekao je Filip.

Filip je nakon toga upitao Teodoru da li je Bebica znao da su se njih dvoje gledali u počektu:

- Verovao je da se gledamo i znao je da se gledamo. On izgovara uglavnom ono što bi voleo da jeste, ali znam da je znao. Ja znam šta je on meni govorio tada. Kad sam pokrenula tema ja sam naravno tad lagala i lagala sam njega, ali on mi je govorio: "Evo sad vidim". To mogu da budu i njegovi tripovi, ali je i znao. Bilo je par situacija gde mi je govorio, tako da znao je - pričala je Teodora.

Nakon toga je Filip otkrio Teodori da li bi on obrisao to što su njih dvoje imali:

Pa ne bih, to mi je za nauk. Pa da se ne mešam. Jeste da ste raskinuli, ali bilo je sveže. Mada u rijalitiju je drugačije. Da li misliš da će Bebica da ti zameri što smo pričali? - govorio je Đukić.

- Zameriće sve. On će da zameri i što smo jeli zajedno, takav je dečko - rekla je Teodora.

Teodora je u jednom momentu otkrila da sumnja da je Maja Marinković zaljubljena u Filipa, nakon ćega je tražila od Filipa da joj kaže koje su njene dobre a koje loše osobine:

- Loša da znaš da budeš bezobrazna, a dobra da imaš razumevanja i da znaš da saslušaš. Flegma si i ne skačeš na prvu. Ako nas stave u izolaciju, a Veliki šef kaže da ne sme treća osoba, da li bi onda Bebica išao? - rekao je on.

Njih dvoje su u jednom momentu imali osećaj kao da se poznaju godinama.

- Da li ti je čudno što imamo ove periode da pričamo, pa onda ne pričamo? Ja nikad u životu to nisam doživeo - pitao je Filip.

- Isto. Čudno mi je, kako nije. Koji je tvoj najveći strah? - pitala je Teodora.

- Smrti. Nije da se plašim, ali mi je trip da mislim o tome. Plašim se i visine, ali ne znam kako jer se kao klinac toga nisam plašio - rekao je Đukić.

Teodora je potom priznala Filipu da će Bebica dannima da je ispituje o odnosu koji su imali njih dvoje u hotelu.

Autor: N.B.