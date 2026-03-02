NOĆ O KOJOJ ĆE SE PRIČATI! Bebica ne krije strah zbog zbližavanja Teodore i Filipa, Asmin otkrio šta mu smeta kod Maje i Aneli, a evo ko je zauvek napustio Elitu! (VIDEO)

Noć o kojoj će se pričati!

Prethodna noć u Eliti ostaće mnogima upamćena pre svega jer su Teodora Delić i Filip Đukić otišli u hotel nakon što su odradili uspešan zadatak "Lisice", a pojedinici o razgovorima koji su imali u Šiša baru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem.

Kako su se Teodora i Filip proveli u hotelu pročitajte u linku ispod.

Prvi sagovornik voditelja Darka Tanasijevića prethodne noći u Šiša baru bio je Nenad Macanović Bebica, koji je otkrio kako se oseća zbog nagrade koju su dobili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Nisam dobro, ne prija mi jer mi je devojka u hotelu sa momkom sa kojim se sve ono izdešavalo. Verujem da se ništa neće desiti, ona mi je pokazala da me voli, da je uz mene, samo me ova razdvojenost sada ubija. Ne plašim se da ću da se razočaram. Mogu da imam neke svoje pretpostavke, filmove u glavi. U svakom slučaju, ovaj zadatak može samo da mi pomogne na kraju, videćemo. Smeta mi što je sad nasamo sa njim. Mislim da se ništa neće desiti. Sigurno će komunicirati, nemoguće je da ne pričaju ništa. Međutim, posle toga ću imati pravu sliku svega u svojoj glavi

Nakon Bebice, u Šiša bar je stigla Maja Marinković koja je u svom stilu komentarisala aktuelne teme u Beloj kući, a dotakla se i nominacije Marka Janjuševića i Asmina Durdžića.

Nije me ta nominacija povredila, jer prema njemu nemam ni gram emocija. On je đubre beskarakterno. Ako mu nisam pomogla, nisam ni odmogla. Nisam mu vređala bivšu ženu kao Aneli. Okomili su se neki učesnici na mene. Izvređali su me najviše ljudi kojima sam najviše pomagala. E, to mi je hvala. Kada je reč o Janjušu, on je veoma sujetan. Što je prihvatio da priča sa mnom i druži se, ako je mislio da ti iz inata Asminu radim? On se zenta od Asmina, zato mi ne prilazi više nego što bi prilazio da ga nema. Asmin ima pravi zaštitnički stav prema meni. Veoma je ružno to što Janjuš od mene pravi ludaču. Nakon što sam abortirala Janjuševo i moje dete, precrtala sam ga. Ja sam rešila da budemo u korektnom odnosu, a on je ispao teško smeće. Veoma me je razočarao, on je neosvaren čovek. Vređa Aneli i mene, a ipak smo bile njegov izbor - rekla je Maja o Janjušu, pa se osvnrula na to što je Asmin nominovao Aneli:

- Mislim da se on jeste iskeno zaljubio u mene, ali on mene ne zanima u ljubavnom smislu. On će Aneli da ima na svojoj grbači čitav svoj život, biće osuđen na nju čitav svoj život. Uroš je ispao veoma loš čovek, nije mi ispao prijatelj. Pokazalo se da bi svakog prodao, juče je pokazao svoje pravo lice. Ja njega ne želim da vređam, ali je veoma mizeran i bezobrazan. Nikada ne bih koristila priliku kao da vređam nekog svog prijatelja da bih sebe uzdigla. Uvek sam tu bila za njega, a on mi je okrenuo leđa. On više neće biti moj drug, nećemo imati isti odnos, kod mene je završio. Što se tiče Jovane pevačice, dva puta smo se videle u životu. Prekinule smo komunikaciju kad je zapratila Stanislava. E, onda, kada se sa Carem sve ono desilo, ona se javila meni, pružila mi je podrku. To što je Jovana rekla, čista je nebuloza, ja sam svesna da neki ljudi svašta izmišljaju. Moja tišina je jača od zvuka, trebalo bi to neki da shvate - rekla je Maja.

Asmin Durdžić je tokom razgovara sa Darkom priznao da mu teško padaju rasprave koje ima sa Aneli Ahmić , pa je nakon toga progovorio o emocijama koje ima prema Maji:

- Ja sam rešio da mi ljubav prema mom detetu, bude veća nego mržnja prema Ahmićkama. Neka mene Aneli vređa, ja ću da ćutim. Osećam se kao da sam kao muškarac popu*io. Daću Aneli do jula da razmisli kako da nađemo rešenje za dete. Ako do tada ne bude rešila, onda moram preko suda, a to će za nju biti veoma loše. Da je Aneli samo mene dirala, možda bih oprostio neke stvari, ali ovako veoma teško. Mnogo je zagrizla, vređala je meni drage ljude, preko toga se ne prelazi tako lako - kazao je Asmin te se osvrnuo na Maju:

- Ona je puna strahova. Meni je jasno da ona nikako nema poverenje u mene. Da sam žensko, ni ja sebi ne bih verocao. Ona je veoma inteligentna, meni se dopada taj njen bezobrazluk - rekao je Asmin.

Janjuš je nakon toga razgovarao sa Darkom te mu je otkrio kako gleda na sukob sa Majom:

- Ne zna devojka da se ponaša. Želeo sam da balansiram između Aneli i Maje, jer su govorile da sam im bio najveća ljubav, pa sam želeo da vidim koliko me znaju. Kad vidim stvari koje radi Maja, uviđam kakva je. Ona želi da zavadi Asmina i mene. Uživa u tome kad se Asmin i Aneli svađaju. Maja nema milosti, ona će samo loše stvari doneti Asminu, verujem da njegova porodica misli isto to - kazao je Janjuš.

Luka Vujović je otrkio Darku da li veruje u budućnost veze Anite i njega, a potom mu je priznao zbog čega je sačuvao poklon koji su dobili on i Aneli.

Sa druge strane Anita Stanojlović je sa Darkom komentarisala njene učestale svađe sa Lukom te je otkrila da li on želi da je posvađa sa Tamarom.

Ivan Marinković dao je svoj sud o odnosu Bebice i Teodore, pa se osvrnuo i na njen odlazak u hotel sa Đukićem:

- Što se više Filip i Teodora odupiru, mi učesnci vidimo sve jasnije da nešto postoji među njima. Bebica je turni oblak. On je taj koji gasi potencijal. Filip je juće bio preko sat vremena u kabini. Trebalo je da me šiša, a on je sređivao sve vreme intimnu regiju, zbo. Sredio se, baš fino - rekao je Ivan.

Milena Kačavenda je potom komentaisala svoje druženje sa Asminom Durdžićem i odnos sa Markom Janjuševićem, te je priznala da je ona okrenuta samo sebi i svom ponašanju.

Jovana Tomić Matora priznala je Darku da ne veruje u priče novog takmičara Elite, Cimija, jer smatra da namerno želi da je posvađa sa porodicom.

Uroš Stanić je nakon toga kod Darka opleo po Maji Marinković rekavši da je zaljubljena u Asmina i nazvavši je Stanijinim potrčkom, da bi nakon toga priznao svoje emocije prema Bori Santani.

Usledilo je izbacivanje a a nominovani prethodne noći bili su Bora Santana, Anđelo Ranković, Aneli Ahmić i Milosava Pravilović, a najmanje glasova osvojila je upravo Milosava.

Bora Santana i Anastasija Brčić napravili su karambol u pabu "Prijatelji". Njih je obezbeđenje pratilo u stopu, a on je u jednom trenutku pljunuo Tanju Boginju, zbog čega je Anastasija odmah uzvratila istom merom.

Sa druge strane Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su zaratili nakon što joj je on skrenuo pažnju na njeno brecanje koje mu izuzetno smeta.

Autor: N.B.