PLAŠI SE SUSRETA: Teodora iskreno o Bebici i njihovom odnosu, Filip priznao da li je u vezi sa Jovanom pevačicom (VIDEO)

Nema dalje!

Filip Đukić i Teodora Delić su razgovarali sa reporterkom dok su se vraćali iz hotela u Elitu.

-Ja sam pitao svašta, ali iskreno bilo je pitanja i novinarskih i onih zanimljivih, poput onoga da vidi Bebicu na plaži. Generealno sam pitao samo za Bebicu, jer šta nju drugo pitati - dodao je Filip pa je dodao:

- Ja sam rekao da nisam bio sa Aneli, ali sam rekao da bi voleo da idem sa njom na putovanje sa njom da ludujemo, a sa Vanjom na odmor, a sa Teodorom bih išao na Tajland.

- Teodora. zabrinuta si? - upitala je reporterka.

- Jesam, razmišljam o Nenadu da li je bio nromalan, da nije pravio neke probleme, dali su ga provocirali. Iskreno rekao mi je da ne pričam sa njim, ali bilo bi glupo da ne pričamo. - rekla je Teodora.

- Filipe šta će reći tvoja nova devojka Jovana Pevačica - upitala je reporterka.

- Nije mi to devojka, to me ne zanima - dodao je Filip.

- A ako ti se nakači ona - upitala je reporterka.

- Samo neka proba. Ja volim da uživam, i ne radim nešto nenormalno, to je problem samo što smo ovde zajedno svi. Ja sam slobodan čovek, živ sam čokvek, ali kada sam u vezi, sam u vezi - dodao je Filio.

- Teodora da nisi u vezi da li bi mnogla da se družiš sa Filipom - upitala je reporterka.

- Ne znam kako bi to bilo. Čudno bi izgledalo sve to. Moram da kažem da bih ja u vezi blejala sa svojim dečkom i drugarima. Naša veza bi bila bolja da imamo svoju slobodu. Ja sam mlađa 10 godina od Nenada, a ono što pričaju da ja nemam ljude, ja imam svoje prijateljice, ali moram da kažem da ne smatram da sam se ja zarobila, naš odnos jeste čudan, ali nije takav napolju, sve je okej napolju kada smo slobodniji. - dodala je Teodora.

Autor: N.B.