Otkrila da li će istetovirati Bebicu kod Đukića: Teodora progovorila o novoj tetovaži, Filip priznao da ima tetovažu za bivšu (VIDEO)

Nerealno!

Filip Đukić i Teodora Delić su razgovarali sa reporterkom dok su se vraćali iz hotela u Elitu.

- Teodora da li bi dala Filipu da te istetovira? - upitala je reporterka.

- Pa ja imam svoja dva tatu majstora, pozdrav za Filipa Reljića i idem kod njega - dodala je Teodora.

- Filipe zamisli da Teodora dođe kod tebe da istetovira Bebicu, - upitala je reporterka.

- Nek ide kod Reljića on je tetovirao nju Bebici - dodao je Filip.

- Ne bih ja tetovorala nikada partnera - dodala je Teodora.

- Ja sam imao tetovažu bivše, tj imam je još, ali nestaće - dodao je Filip.

- Vidimo njega koji je istetovirao Paulu, Asmin, Staniju, vidimo šta se desilo, Bebica, mene, pa vidite šta se desilo - rekla je Teodora i nasmejala se.

Teodora je ponovo rekla da se plaši susreta sa Bebicom:

- Moram da kažem ako je prošao hoteli, ove lisice i sve, da treba da bude laganije - govorila je Teodora.

- Pozdrav za gledaoce ali ne šaljite nam ništa više, mi ne komuniciramo - dodao je Filip.

- Vi nećete komunicirati kada stignete sada? - upitala je reporterka.

- Nećemo, nemamo komunikacij,u, a to je tužno jer eto. Mi ne bismo odbili zadatak nikada - dodao je Filip.

Autor: N.B.