Sa Anitom je upoznao šta je ljubav: Biljani su svađe Luke i Anite bezazlene, a evo šta kaže za to što je Vujović krio uspomene sa Aneli

Tokom ranih jutarnjih sati došlo je do sukoba između Anite Stanojlović i Luke Vujovića, te se čak i saznalo da je Luka krio svoje uspomene sa Aneli Ahmić.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Biljanom Vujović koja nam je otkrila kako gleda na sukobe Anite i Luke.

- Gledaoci, kao i Anita su upoznali Luku kroz vezu sa Aneli gde je doživeo poniženje na maksimum. Bio je previše tolerantan iz prostog razloga što nije mogao da veruje šta mu se događa i što se nikada nije susreo sa takvom ženom, mada ni Aneli ne bi doslovno kažem smela da se tako ponaša napolju. Sigurna sam da mu se takav odnos neće više ponoviti. - započela je Biljana pa se osvrnula na uspomene koje je Luka čuvao od njega i Aneli:

- Luka nije krio uspomene , prosto mu je to tada značilo a kasnije je i zaboravio. Evo i ja imam na primer neke njihove slike , šolje itd i ne pada mi na pamet da išta uradim sa tim dok Luka ne izađe. To su nečije uspomene, moje nisu sigurno. Kako god, Anita i Luka su se zavoleli i ne verujem da se neće i upoznati dovoljno da ne prelaze prag tolerancije jedno kod drugog. Tako se i Luka smeje kad se ona duri . I šta sad? Iskreno i meni je smešno. I Bogu hvala da je tako . Za razliku od početka rijalitija kad je imao haos sa Aneli , meni je Anita donela mir i osmeh- rekla je Biljana.

Autor: N.B.