AKTUELNO

Domaći

Sa Anitom je upoznao šta je ljubav: Biljani su svađe Luke i Anite bezazlene, a evo šta kaže za to što je Vujović krio uspomene sa Aneli

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva, pink.rs ||

Tokom ranih jutarnjih sati došlo je do sukoba između Anite Stanojlović i Luke Vujovića, te se čak i saznalo da je Luka krio svoje uspomene sa Aneli Ahmić.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Biljanom Vujović koja nam je otkrila kako gleda na sukobe Anite i Luke.

- Gledaoci, kao i Anita su upoznali Luku kroz vezu sa Aneli gde je doživeo poniženje na maksimum. Bio je previše tolerantan iz prostog razloga što nije mogao da veruje šta mu se događa i što se nikada nije susreo sa takvom ženom, mada ni Aneli ne bi doslovno kažem smela da se tako ponaša napolju. Sigurna sam da mu se takav odnos neće više ponoviti. - započela je Biljana pa se osvrnula na uspomene koje je Luka čuvao od njega i Aneli:

Foto: Pink.rs

- Luka nije krio uspomene , prosto mu je to tada značilo a kasnije je i zaboravio. Evo i ja imam na primer neke njihove slike , šolje itd i ne pada mi na pamet da išta uradim sa tim dok Luka ne izađe. To su nečije uspomene, moje nisu sigurno. Kako god, Anita i Luka su se zavoleli i ne verujem da se neće i upoznati dovoljno da ne prelaze prag tolerancije jedno kod drugog. Tako se i Luka smeje kad se ona duri . I šta sad? Iskreno i meni je smešno. I Bogu hvala da je tako . Za razliku od početka rijalitija kad je imao haos sa Aneli , meni je Anita donela mir i osmeh- rekla je Biljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Preokret: Biljana Vujović podržava Anitu da izbije Luki sve pare iz džepa? Pozvali smo je, a onda je usledio šok...

Domaći

ŠOK! Posle VRELE AKCIJE Luke i Aneli, pozvali smo Vujovićevu mamu, evo šta nam je rekla!

Domaći

Opet će svi skočiti na mene, ali slažem se s njom: Oglasila se Biljana Vujović nakon novog haosa Luke i Anite, pa Tamari pružila podršku javno!

Domaći

Biljana Vujović očajna zbog pomirenja Aneli i Luke: Neće mu biti dobro kad o njoj bude saznao sve što znamo mi!

Domaći

ŠTA SU LIMITI?! Anitina afera sa oženjenim pevačem se raskrinkava: Nakon što se Milica Veličković obračunala sa njom, fanovi provalili Tamarinu poruku

Domaći

Pomirila sam se sa tim da sam izgubila sina! Šok intervju Lukine majke Biljane, urnisala i sina i Aneli: Dobijem nervni slom kad god mi ta lažljiva PR