BEBICA ĆE PRAVO U LUDNICU POSLE RIJALITIJA! Slavica Delić urnisala Macanovića, za Pink.rs dala sud o Teodorinom i Filipovom boravku u hotelu: Moja ćerka je bila srećna jer nije pored psihopate da joj diše za vratom

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne krije da joj je drago zbog Teodorinih prijatnih momenata sa Đukićem u hotelu.

Majka Teodore Delić, Slavica Delić oglasila se za Pink.rs nakon ćerkinog boravka u hotelu sa Filipom Đukićem.

Naime, Slavica je uverena da će njen potencijalni zet Nenad Macanović Bebica nakon svih dešavanja u rijalitiju Elita 9 završiti, kako je ona istakla, u ludnici, ali ne krije da joj je drago zbog Teodorinih prijatnih momenata sa Đukićem u hotelu, te se nada njihovom, u najmanju ruku, prijateljskom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora i Filip su bilo maksimalno opušteni... Moja Tea je i te kako bila srećna jer nije bila sa psihopatom da joj diše za vratom i da joj drobi... Smatram da će Tea i Fića biti, ako ništa drugo, bar dobro prijatelji - poručila je Slavica za Pink.rs i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs

- Što se tiče bolesnika on će pravo u ludnicu posle rijalitija, jer će otkačiti kad ih vidi onako srećne, svakako će da je maltretira, uhodi, sve ono najružnije će raditi, a nadam se da će moja Tea izdržati sve to - rekla je Teodorina majka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

#Bebica

#ELITA 9

#Filip Đukić

#Hotel

#Majka

#Slavica Delić

#Teodora Delić

