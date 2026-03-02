PLJUŠTE TUŽBE! Mića nazvao Uroša Ivanovim sinom, njih dvojica skočili kao opareni: BEŽI RUŽNI, SMRDI TI IZ USTA (VIDEO)

Ne smriju se!

U toku je podela budžeta Lepog Miće, a Mića se obratio Urošu Staniću.

- Uroš Stanić sin Ivana Marinkovića. ova pe*erčina koja je poradla svakoga kojeg je mogla, on je mala muška d*olja, a njemu je tata Ivan Maroković - govorio je Mića.

- Kakav gospodin mi je tata - dodao je Uroš.

- Je l ti ga tata stavio u b*lju, jer za drugo nisi - vikao je Mića.

- Za ovo ću te tužiti - odgovorio je Ivan.

- I ja ću ga tužiti - odogovrio je Uroš.

- Je l te tata ka*a u b*ilju,pe*erčino jedna, samo znaš da gutaiš - govorio je Mića.

- Beži matori, smrdi ti iz usta, užasan si ružni Mićo - govorio je Uroš.

- Beži kod tate da te ka*a u b*lju - vikao je Mića.

