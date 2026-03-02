AKTUELNO

Domaći

Karambol u Eliti! Nerio skočio kao oparen i izvređao Aneli, tresu se zidovi Bele kuće od urlika (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Hani Duvnjak i održao joj predavanje.  

- Hana je ušla ovde da ispriča životnu priču, a vi ste svi stali uz nju i podržali njenu životnu priču. Samim ulaskom, ti si sve potvrdila i posle toga si počela da menjaš priču. Pogubila si se i kao da si bila zasićena od svih problema, utihnula si. Ovaj dečko preko puta tebe se odrekao majke zbog tebe, a ti njemu tražiš mane. Hana, pokazala si da si loš čovek i da te zanima samo tvoje d*pe, ali moraš da shvatiš da Nerio ne može da živi bez svoje porodice. Jako je ružno sa tvoje strane što sprečavaš odnos Aneli i Neria, u subotu si pravila frku celu noć. Ne trebaš da radiš stvari da ga dodatno svađaš sa porodicom Ti nemaš ni karaktera, a ni stava jer nisi iskrena uopšte. Odnosi između mene i tebe su jasni kao dan, tu nema nikakve priče - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tri godine sam prošla mučenje od njegove porodice - rekla je Hana.

- Mrš bre budaletino jedna, kakve tri godine? Lažljivice jedna mala, budalo jedna bolesna - rekla je Aneli.

pročitajte još

Na samom startu se obratio Aneli i Asminu: Mića im zamerio sukobe zbog deteta, pa im dao savet za dalje (VIDEO)

- Mićo, što nisi osudio što mi je Sita rekla da mi je ćerka retardirana - rekla je Hana.

- Ko ti je to rekao? Budaletino jedna bolesna - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana, on je pitao svoju tetku: ''Da li se kaješ?'', a ti si posle toga njega napala i vi ste se posvađali. Svaku psovku i svaku ružnu reč osuđujem najstrašnije, shvati da on ima svoju majku i da isto ti imaš porodicu - rekao je Mića.

- Ja sam svoju porodicu izgubila zbog njih - rekla je Hana.

pročitajte još

Drama: Lepi Mića i Uroš Stanić žestoko zaratili, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

- Niko ne kaže da on ne brani Hanu i da mu nije stalo, ali ga vuče krv prema tetki - rekla je Matora.

- Bezobraznica jedna koja ga odvaja od porodice - rekla je Aneli.

- Vi ste me sami oterali, je l' vam jasno? - upitao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si majku oterao u Abu Dabi, sramoto jedna sramotna - rekla je Aneli.

- Ona ne može biti dobra sa nama jer mora da bude žrtva - rekao je Nerio.

- Kakva žrtva? Šta hoćeš ti mali, juče si naučio reč žrtva - upitala je Aneli.

pročitajte još

Ori se Bela kuća! Hana i Nerio žestokom svađom zatresli sve, on konačno priznao da se neće promeniti i stati uz nju! (VIDEO)

- Mrš, mrš, mrš - drao se Nerio u facu tetki Aneli.

- Govedo jedno malo, ona ti je slika i prilika. Što ne skačeš dr*ljo mala što si ga varala - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Karambol! Novo suočavanje Aneli i Asmina zatreslo imanje, tresu se zidovi Bele kuće (VIDEO)

Domaći

RATNO STANJE U ELITI: Luka, Anita i Anđelo u nikad brutalnijem sukobu, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Domaći

ORE SE ZIDOVI BELE KUĆE! Nerio nastavio brutalan sukob sa Sandrom, netrpeljivost samo raste! (VIDEO)

Zadruga

Maratonski karambol u Eliti: Kačavenda i Anđela udruženim snagama nagazili Mikija, tresu se zidovi od urlika! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Stefani i Munjez u nikad brutalnijem klinču, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

Tresu se zidovi Bele kuće: Aneli i Terza žestoko zaratili, ispaljuju otrovne strelice jedno na drugo! (VIDEO)