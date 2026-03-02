SVEŽE RAZVEDENA PEVAČICA I NJEN KOLEGA ZAJEDNO ULAZE U ELITU: Spremni da sutra uveče naprave potpuni haos u tandemu, a sa njima stiže i ON! (FOTO)

Ovo se ne propušta!

I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Naime, poznati pevači stižu u Elitu gde će takmičarima zapevati, kako svoje, tako i hitove svojih kolega.

Ovog utorka će na žurki za vrhunsku zabavu biti zaduženi: sveže razvedena pevačica Goga Gačić i pevač Srećko Krečar, a sa njima na imanje stiže i DJ Deni.

Ne propustite sutra uveče na televiziji Pink odmah posle ''Amidži šou-a'' još jednu nezaboravnu, ludu žurku na najpoznatijem imanju u regionu!

Autor: Pink.rs