SVEŽE RAZVEDENA PEVAČICA I NJEN KOLEGA ZAJEDNO ULAZE U ELITU: Spremni da sutra uveče naprave potpuni haos u tandemu, a sa njima stiže i ON! (FOTO)

Ovo se ne propušta!
I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.
Naime, poznati pevači stižu u Elitu gde će takmičarima zapevati, kako svoje, tako i hitove svojih kolega.
Ovog utorka će na žurki za vrhunsku zabavu biti zaduženi: sveže razvedena pevačica Goga Gačić i pevač Srećko Krečar, a sa njima na imanje stiže i DJ Deni.
Ne propustite sutra uveče na televiziji Pink odmah posle ''Amidži šou-a'' još jednu nezaboravnu, ludu žurku na najpoznatijem imanju u regionu!
Autor: Pink.rs