Izdaja kakvoj se nije nadala: Jakšićka zamerila Mići mali budžet, takmičari skandiraju svim silama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Aleksandri Jakšić koja mu je zamerila tri hiljade dinara.

Ovo postaje neizdrživo: Mića i Ivan ušli u treći sat vređanja, više očima ne mogu da se gledaju! (VIDEO)

- Jako sam duboko razočarana zbog 3000 dinara. Mislila sam da ćeš mi dati veći budžet i da ćeš mi dati čak preko 5000 dinara, tako da dobro. Meni je bitno da znaš da se ne ljutim jer mi pare nisu bitne, ali moram da ti kažem da sam čula da ćeš mi dati manje para zbog druženja s Ivanom. Poenta našeg druženja je zbog naših roditelja koji su dobri, ali Mićo hvala ti na ovome - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sara Stojanović, mali budžet. Nisi me poslušala za vezu sa Luksom, već si bila spremna da njega gurneš u problem i radiš neke stvari. Doživela si ovde poniženja od svih bivših na razne načine, neko ti je ovde proveravao krvna zrnca da bi te on na svoju priču navukao i da bi Ivan izlečio svoje komplekse. Ivan ti je tražio da pričaš šta si radila, da bi ti rekla sve o svojim partnerima - rekla je Sara.

Ne može da ostane imun: Mića vinuo u nebesa Anđela Rankovića, Luka odmah reagovao! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

