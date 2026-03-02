Milosava ne prestaje da grca u suzama otkako se vratila kući: Jutros je napustila Elitu, a od onog što ju je dočekalo PUCA SRCE! (VIDEO)

Rano jutros "Elitu" je odlukom gledalaca napustila Milosava Pravilović i odmah se uputila u rodni kraj, gde ju je sačekala ćerka, bivša učesnica rijalitija Aleksandra Nikolić.

Današnji dan je za Milosavu, očekivano, bio više nego emotivan, a najemotivniji trenutak je bio prvi susret sa njenom majkom posle nepunih šest meseci, koliko je provela u Beloj kući.

Milosava je mnogo puta u emisijama pozdravljala majku, a danas, kada ju je videla, nije mogla da zaustavi suze. Aleksandra je ta koja je spremila iznenađenje za baku, koju je posetila u domu za stare. Nije joj rekla da joj je u posetu došla i ćerka Milosava, a kada je Pravilovićeva ušla u sobu, baka je odmah briznula u plač.

- Mama moja... Nemoj da plačeš! Nema šanse da ću te ikada više ostaviti u životu! Nemoj mama plakati, molim te ko Boga. Nikada te više neću ostaviti - govorila je Milosava dok je nežno grlila i ljubila majku koja nije mogla da zaustavi suze.

Aleksandra je zabeležila ovaj dirljiv prizor i podelila ga sa pratiocima na društvenim mrežama.

Autor: D. T.