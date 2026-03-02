Drama bivšeg učesnika Zadruge! Alena Hadrovića vratili sa granice, zabranjen mu ulazak u Crnu Goru: Ne mogu da vidim grobove najmilijih

Bivšem učesniku "Zadruge" Alenu Hadroviću zabranjen je ulazak u Crnu Goru. On se tim povodom oglasio i otkrio detalje.

Alen kaže da je za zabranu saznao slučajno, kada je sa prijateljima krenuo u Crnu Goru, a na granici su mu rekli da je nepoželjan.

- Ne znam šta da vam kažem, osim da sam vraćen sa granice. Moji partneri iz restorana u kojem sam suvlasnik i ja smo zaustavljeni na granici od strane policajaca Crne Gore, to jest od strane graničara. Bili su jako ljubazni, to moram da istaknem, međutim, dobili su naređenje sa vrha da sam ja nepoželjna osoba za Crnu Goru. Ne znam o čemu se radi, ali mislim da su možda problem moje objave na Instagramu protiv nekih delovanja Vlade Crne Gore. Oni kažu da mi je to u julu stavljeno, sad ne znam o čemu je reč. Razočaran sam da ne mogu da vidim grobove babe i dede u Beranama, jer meni neki centri moći određuju da li sam zabranjen ili ne, u zemlji odakle sam - rekao je Alen i dodao:

- Duboko sam razočaran, jer jedino u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni može da se dogodi da neko projektuje zabranu, jer ja nemam ni jedno krivično delo i nisam osuđivan. To samo može tamo da se desi, jer su procenili oni koji su ne znam, izgleda jači od bilo koje službe i procenjuju ko će da uđe u zemlju, a ko ne. Srbin sam koji je poreklom iz Crne Gore, gde su mi grobovi babe i dede i moram da budem tužan i poražen, jer se to dogodilo.

Autor: D. T.