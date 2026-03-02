AKTUELNO

U Eliti se ograđivao od nje, a sad mu nedostaje: Joca Rajić otkrio da li se čuo s Milosavom, jedan detalj će mnoge šokirati! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok preokret!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšeg takmičara ''Elite 9'', Jovana Rajića koji je progovorio o svom odnosu s Milosavom Pravilović.

- Da li ste se čuli ti i Milosava? - upitao je Panda.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja sam otišao da je sačekam, ali nisam mogao da uđem jer se nisam najavio. Moja namera je bila da je sačekam u studiju da se izgrlimo i to je to. Mi se nismo videli mesec dana, nedostaje mi i mi ćemo nastaviti naše druženje napolju. Ja se nisam zaljubio, ali mi je prijalo naše druženje. Rekla mi je da će me zvati večeras, ali pošto sam u emisiji onda verovatno sutra - otkriva Joca.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

