Aneli glumi dobru tetku zarad fanova! Hanina majka stala u zaštitu ćerke i zeta Neria: Ahmićke se nikad neće promeniti, on će MORATI DA BIRA

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji poslednjih nedelja prolaze kroz turbulentan period u "Eliti", gde su sve učestalije njihove rasprave, ali i suze. U nekoliko navrata govorilo se i o potencijalnom raskidu, a sada je svoj stav javno iznela i njena majka Jelena.

Iako joj ne prija da ih gleda u takvom izdanju, razume da im je previše stresno.

- Previše je njima sve to dole, prevelik je pritisak i Nerio je sad između dve vatre... Između Hane i Neria su trenutno neke svađe koje su, hajmo reći, i normalne za dvoje mladih ljudi koji još nisu svesni skroz života i upustili su se u taj odrasli život uz sve probleme koje imaju sa svojom familijom - priča za Pink.rs Jelena, koja smatra da njih dvoje ne mogu da se iščupaju iz problema u kojima su zahvaljujući Ahmićima.

- Aneli i cela porodica Ahmić će uvijek optuživati Hanu za sve, iako je Nerio imo puno problema sa njima i pre nego je Hana ušla u njegov život. Oni jednostavno, kao familija, ne mogu priznati da su oni krivi za nešto što svedoči da nijedna od njih danas nema muškarca i njihova deca nemaju oca, iako su na to navikli, po svaku cenu žele malu Ariju ostavit ili bez oca ili bez majke. Hana njemu ne zamera mirenje sa svojom familijom, nego je jednostavno svesna da nikad neće prestati njihovo pljuvanje po njoj. Nerio se nalazi u jako teškoj situaciji u kojoj mora izabrati između žene i deteta, a sa druge strane majke, tetke i bake. Nije ni prvi ni zadnji koji je morao to birati.

Smatra da Aneline namere prema nećaku Neriu nisu iskrene.

- Aneli je isključivo bila “dobra” tetka radi fanova i naroda i da ih proba razdvojiti. Ne znam kako očekuje da bude dobra sa Neriom, a da pljuje Hanu? Isto to su pokušavali i sa bratom, ali brat je ipak izabrao Slađanu i decu. Mislim da Nerio pokušava da bude dobar i sa jednom i sa drugom stranom, ali da polako počinje shvatati da se one nikad neće promeniti. Probao je opet na nominacijama spustiti loptu, njemu je žao jer je moralo do svega ovog doći, a ne zato što se zauzeo za svoju ženu i dete. Mislim da će Nerio i Hana, kao i uvek do sad, uspeti ovo sve prebroditi, samo je pitanje hoće li Ahmići popustiui i početi ceniti to sto im je Hana podarila unuku, iako tvrdim da se to nikad neće desiti, kao ni sa Slađanom

Autor: D. T.