AKTUELNO

Domaći

Pod stresom sam, čekam dalje instrukcije: Drama Anje Todorović u Dubaiju, oglasila se nakon priče da joj tamo PRETI ZATVOR!

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Influenserka i bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović već danima se nalazi u Dubaiju gde vlada opšta panika zbog bombaških napada, a svojim pratiocima redovno prenosi utiske i informacije iz popularne turističke destinacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kasno sinoć objavljeno je da Anji, koja je još uvek u Dubaiju, preti zatvorska kazna jer je navodno prekršila tamošnje zakone, nakon čega se oglasila za naš portal.

Foto: Instagram.com

Naime, na mrežama se spekuliše da sadržaj koji je objavila mogao doprineti širenju panike među stanovništvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prema tamošnjem zakonu ozbiljno kažnjivo delo. U pitanju je Federalni dekret - zakon br. 34 iz 2021. godine o borbi protiv glasina i sajber kriminala (UAE Cybercrime Law).

Kazne mogu uključivati visoke novčane kazne, u pojedinim slučajevima i do milion dirhama, zatvorsku kaznu, deportaciju stranih državljana posle izdržane kazne.

Demantovala je ove navode, kao i priču da su joj vlasti uklonile sporne snimke.

- Bože sačuvaj, ništa mi nije uklonjeno! Nije u redu da se pišu takve stvari, da se pominje zatvor bespotrebno, Ovde sam pod stresom, još ove dezinformacije, sačuvaj Bože! Stračno čime se bave i kako izmišljaju. Ništa mi nije uklonjeno, niti mi preti zatvorska kazna, ni ništa - rekla je Anja za Pink.rs i dodala:

- Vraćam se u Srbiju, nadam se, uskoro. Na bezbednom sam, poslednja dva dana je dosta mirnije i ljudi normalno funkcionišu. Pratimo i mi vesti i čekamo dalje instrukcije - poručila je Todorovićeva za naš portal.

pročitajte još

PORODICA TEODORE DŽEHVEROVIĆ ŽIVI U DUBAIJU! Pevačica se sad prvi put oglasila nakon drame u Emiratima: Malo je reći da sam šokirana dokle ovo ide...

Autor: D. T.

#Anja Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

Bivša zadrugarka zarobljena u Dubaiju, usred lajva snimila napad: Jao, ljudi, opet je puklo!

Domaći

Bivša učesnica Zadruge zarobljena u Dubaiju, a sada joj preti zatvor?! Usred ratnog stanja uradila nešto što nikako nije smela

Domaći

PORODICA TEODORE DŽEHVEROVIĆ ŽIVI U DUBAIJU! Pevačica se sad prvi put oglasila nakon drame u Emiratima: Malo je reći da sam šokirana dokle ovo ide...

Domaći

OVO JE NOVI DEČKO ANJE TODOROVIĆ! Šetala klinca, onda ga ŠUTNULA i zamenila ga s OVIM frajerom (FOTO)

Ostali sportovi

Bivši prvi teniser sveta ne može iz Dubaija: Potencijalno propušta prvi Masters u sezoni

Domaći

Pomerila sam krevet od prozora: Anja Bla zatočena u stanu dok lete rakete po Dubaiju