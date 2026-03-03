Pod stresom sam, čekam dalje instrukcije: Drama Anje Todorović u Dubaiju, oglasila se nakon priče da joj tamo PRETI ZATVOR!

Influenserka i bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović već danima se nalazi u Dubaiju gde vlada opšta panika zbog bombaških napada, a svojim pratiocima redovno prenosi utiske i informacije iz popularne turističke destinacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Kasno sinoć objavljeno je da Anji, koja je još uvek u Dubaiju, preti zatvorska kazna jer je navodno prekršila tamošnje zakone, nakon čega se oglasila za naš portal.

Naime, na mrežama se spekuliše da sadržaj koji je objavila mogao doprineti širenju panike među stanovništvom Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je prema tamošnjem zakonu ozbiljno kažnjivo delo. U pitanju je Federalni dekret - zakon br. 34 iz 2021. godine o borbi protiv glasina i sajber kriminala (UAE Cybercrime Law).

Kazne mogu uključivati visoke novčane kazne, u pojedinim slučajevima i do milion dirhama, zatvorsku kaznu, deportaciju stranih državljana posle izdržane kazne.

Demantovala je ove navode, kao i priču da su joj vlasti uklonile sporne snimke.

- Bože sačuvaj, ništa mi nije uklonjeno! Nije u redu da se pišu takve stvari, da se pominje zatvor bespotrebno, Ovde sam pod stresom, još ove dezinformacije, sačuvaj Bože! Stračno čime se bave i kako izmišljaju. Ništa mi nije uklonjeno, niti mi preti zatvorska kazna, ni ništa - rekla je Anja za Pink.rs i dodala:

- Vraćam se u Srbiju, nadam se, uskoro. Na bezbednom sam, poslednja dva dana je dosta mirnije i ljudi normalno funkcionišu. Pratimo i mi vesti i čekamo dalje instrukcije - poručila je Todorovićeva za naš portal.

Autor: D. T.