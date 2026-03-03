Poželeo si mi smrt, smeće jedno: Aneli mu došla glave! Rat Ivana i Ahmićeve zatresao sve, urlaju kao nikada (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala Mićinu podelu budžeta.

- Ivan Marinković je poludeo zbog mene i Bore, počeo da je izmišlja da smo maltretirali Milosavu. Žena još nije bila ni podignuta, oni su se dogovarali da su pretpostavljali da je mogla da ode...Ivan je obećao da će Asminu da bude menadžer. Izgoreo je, malo pre ga slušam, kaže: "šta me briga sa hotel", on spava u stanu koji prokišnjava, on je ljubomoran na Boru jer ima dve kuće, stan, zemlju, nego je njemu bitno da nas ponižava i da se dokazuje po budžetu - rekla je Aneli.

- Poenta je da je to vaš blam što ste se toliko potresli da ja ne budem vođa. Moja pobeda kada su Milovan i Aleksandra u pitanju je moj i Milosavin odnos ovde, pa je rekla na početku "Narod pita" da bi za mene bubreg dala - rekao je Ivan.

- Ja Milosavu volim više od tebe, ti si je iskorišćavao. Rekao si da želiš da umre Aneli Ahmić, smeće jedno raspalo - urlala je Aneli.

- Ja ljubomoran, a oni celu noć proveli da govore Milosavi da ne budem vođa - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić