Željko Mitrović uz svetske zvezde! Paparaco Stele Mekartni usijao mreže, vlasnik Pink Media Group pokazao kakav je džentlmen (VIDEO)

Od 4. marta, pa sve do 10. marta ove godine, u prestonici Francuske održava se tradicionalni "Paris Fashion Week", a kako je slavna, engleska dizajnerka Stela Mekartni stizala u hotel zbog istog, njen paparaco usijao je mreže, a na njemu se našao i Željko Mitrović!

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, trenutno se nalazi u Parizu gde provodi vreme sa svojom porodicom, a gde su on i njegova supruga, direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović, proslavili rođendan ćerke Andree.

S obzirom na to da se od sutra, 4. marta, u Parizu održava tradicionalni "Paris Fashion Week", slavna dizajnerka Stela Mekartni dolazila je u hotel zbog istog, a na paparaco snimku koji je objavljen u stranim medijima, nalazi se i Željko Mitrović.

Željko je, naime, podelio ovaj video snimak na svom profilu na Instagramu, ističući da je pokazao da je džentlmen, tako što je pustio slavnu dizajnerku da uđe prva u ovaj poznati luksuzni hotel.

- Kad su me već svi provalili, bar da objasnim, Stella McCartney kao da me prati, ja sam stigao prvi u Ric u Parizu, ali sam je džentlmenski pustio da udje prva - napisao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, uz snimak iz Pariza.

