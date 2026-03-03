AKTUELNO

Domaći

Željko Mitrović uz svetske zvezde! Paparaco Stele Mekartni usijao mreže, vlasnik Pink Media Group pokazao kakav je džentlmen (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Od 4. marta, pa sve do 10. marta ove godine, u prestonici Francuske održava se tradicionalni "Paris Fashion Week", a kako je slavna, engleska dizajnerka Stela Mekartni stizala u hotel zbog istog, njen paparaco usijao je mreže, a na njemu se našao i Željko Mitrović!

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, trenutno se nalazi u Parizu gde provodi vreme sa svojom porodicom, a gde su on i njegova supruga, direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović, proslavili rođendan ćerke Andree.

Foto: Pink.rs, privatna arhiva, instagram.com/zeljkomitrovic

S obzirom na to da se od sutra, 4. marta, u Parizu održava tradicionalni "Paris Fashion Week", slavna dizajnerka Stela Mekartni dolazila je u hotel zbog istog, a na paparaco snimku koji je objavljen u stranim medijima, nalazi se i Željko Mitrović.

Željko je, naime, podelio ovaj video snimak na svom profilu na Instagramu, ističući da je pokazao da je džentlmen, tako što je pustio slavnu dizajnerku da uđe prva u ovaj poznati luksuzni hotel.

- Kad su me već svi provalili, bar da objasnim, Stella McCartney kao da me prati, ja sam stigao prvi u Ric u Parizu, ali sam je džentlmenski pustio da udje prva - napisao je Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group, uz snimak iz Pariza.

Autor: Nikola Žugić

#Direktor

#Paparaco

#Paris Fashion Week

#Pariz

#Pink Media Group

#Stela Mekartni

#dizajnerka

#vlasnik

#Željko Mitrović

