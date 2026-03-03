AKTUELNO

Domaći

Ponovo zakuvao čorbu! Evo koga je Mića poslao u izolaciju, Maja podivljala: Ovo je IŽIVLJAVANJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi odabrao ovonedeljne potrčke.

- Neka ustanu Asmin, Maja, Rada, Jovana pevačica, Bora, Anastasija, Sale Luks, Aleksandra, Aneli, ustani Filipe, ustani Nerio, ustani Sandra...Ustani Kačavenda, ustani Anđelo - rekao je Mića, a potom je nakon kratkog objašnjenja otkrio ko su potrčci:

Foto: TV Pink Printscreen

- Priča koja je sve iritirala i zbog koje ste se najviše svađali i govorili šta i kako, da li se sviđaju ili ne sviđaju, prenosili poklone i čokoladice. Sada vam ne trebaju ni poštari, ni čokoladice, poslaću u izolaciju Maju Marinković i Asmina Durdžića - rekao je Mića.

Nakon toga, Mića je otkrio da mu je omiljena osoba Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je iživljavanje, treća nedelja zaredom sam u izolaciji. Ovo nije u redu, nemam problem, naravno da ću ispoštovati izolaciju. Asminov i moj odnos je od sjaja do očaja - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

