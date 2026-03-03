Bebica prebledeo kao krpa! Milan Milošević obelodanio sve detalje Igre istine Teodore i Filipa, ona pokušala da se opere kao nikad (VIDEO)

Saterala u ćošak!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu o noćenju u hotelu Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Teodora, kako ti je bilo? - pitao je voditelj.

- Ispoštovali smo nagradu. Ja sam bila zabrinuta da se ovde nešto nije desilo, ali je bio miran i Uroš ga nije provocirao. Osećala sam se umorno kad sam se vratila jer je "Igra istine" bila iscrpljujuća, pa više nisam znala ni šta da pitam. Masažu volim jaču, ali je sve bilo korektno i hrana je bila top - govorila je Teodora.

- Zašto si rekla Bebici da niste komunicirali, a non stop ste pričali i zezali se? - pitao je Milan.

- Pa razmatrali smo da li da idemo da spavamo, pričali smo o Luki, smejali se zbog Mione. Nismo imali nešto preterano da se upoznajemo, niti sam išla ka tome, a ne verujem da je ni on. Ljudi će verovatno sad da misle da smo se upoznavali, ali morala sam da ga pitam za devojke, kao što je on mene za Nenada i roditelje. On je mene sa novinarske stane ispitivao, a ja ono što mislim da gledaoce zanima. Ja sam rekla Dači da mi je mnogo lakše jer smo završili zadatak i Nenad sad može da se opusti - rekla je Teodora.

- Pitao te je Filip da li vidiš perspektivu sa Bebicom, ti si rekla da ne vidiš - dodao je voditelj.

- Ne vidim, svađamo se i kao što sam rekla ja bih napolju pokušala da se izvučem iz ovog vrtloga - govorila je Delićeva.

- Rekla si Bebici da niste komunicirali. Pričala si o srodnim dušama i kako se nešto već desilo - dodao je Milan Milošević.

- Pitala sam ga od čega ima strah, a on je rekao smrt i visina. Ja sam pričala da verujem da posle smrti naša duša ide u drugo telo. Ja sam njemu rekla da imam osećam da ga već poznajem i to sam mu rekla u izolaciji. To sam rekla i za Aneli i Enu. To su ljudi sa kojima se kapiraš pogledom - govorila je ona.

- Pitao te je Filip kako bi Bebica reagovao da napravite svadbu - otkrio je Milan Milošević.

- Pitao me je kako bi reagovao i to smo razmatrali i za mene je to novinarsko i logično pitanje. On je rekao ako je izdržao lisice da bi svadba bila smejurija - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić