Stigao sud Bore Terze! Urnisao Bebicu, Anđelo hoće da se iskobelja: Ako se oni spajaju, ne mogu ih razdvajati (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao odlazak u hotel i Igru istine Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Sada je to vadilica kao da moraju zbog kuće, ne mora, to iz njih izlazi. Ovo ako je Teodora izjavila da joj je sve jasno, smatram da je izvukla iz tih pitanja i toga što je pričala sa Filipom, da si svesna da ćeš biti sa Filipom kada izađeš. Ne slažem se da ti je žao Bebice, ti se njemu smeješ, mar*kaš ga. Ti kada izađeš napolje, izlaziš sa parama, nema ništa od Bebice! Mislim da da ste pili, da biste se dohvatili kao mačke, jeste mart, ali februar je blizu (smeh)...Mislim da je jača strast i energija između ljudi kada se gledaju, Sofija i ja smo se gutali pogledom prošle sezone - rekao je Terza.

- Teodora to najbolje zna, ona je prošla to sa mnom - dobacila je Sofija.

- Ja se vrlo teško vezujem i stvaram emocije prema devojci, to jeste bilo, bilo je, sada nema veze sa životom - skočio je Đukić.

- Ali tvoje pravdanje Filipe...Šta tebe boli ku*ac za moje mišljenje?! Ako te boli ku*ac, sedi tamo i ćuti, neka mi budemo smešni, niko te ne vređa - rekao je Terza.

- Da su se malo opustili ko zna gde bi to otišlo...Videli smo koliko je nju zadatak s lisicama promenio, hotel je dodao, a što bude više imala odvajanja od Bebice, to više postaje svoja. I on će sebe da spasi kada raskinu, pa i ona - rekao je Luks.

- To što kao Teodora da se plaši Bebice, ne smatram da se plaši. Ona je dovela Filipa tamo, ne plaši se njega, ona se plaši sebe i svojih reakcija - dodao je Terza.

- Onog trenutka kada mi bude došla i rekla da Bebicu ne voli i da ne može da ga gleda očima, ja ću biti prvi koji će nešto da kaže...Ja sam tada rekao Bebici u onoj šetnji, nisam ga ohrabrivao i govorio mu da se vrati njoj, nego sam mu pričao da je pusti i da se okrene svojoj deci - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš Igru istine - pitao je Milan.

- Ja sam svoje rekao kada sam pričao, ja njih da razdvajam kada se oni spajaju ne mogu, niti želim. Što se tiče Igre istine, svako može da zaključi iz ovih pitanja i odgovora da su želeli da čuju i potvrde neke stvari. Ne mislim da bi Filip bio sa njom posle svega onoga, a isto tako, ona je otišla Filipu, mislim da bi i sada otišla, ali ne menja to da je odnos Bebice i Teodore katastrofa. Ja sam mu rekao da ako žele da sačuvaju odnos, njih dvoje moraju da sednu i da pričaju o nekim stvarima - rekao je Ranković.

- Biću kratak i jasan. Bebica gleda samo sada u Anđela i sluša šta priča. Trebao je da ti kaže da ona nije za tebe, čuj, vi imate 10 odsto svađa?! Filipe ti si najveća pi*ka od muškarca, ona je mislila da je Filip malo veće muško i da će moći da je zaštiti od Bebice, on to nije uradio, zato se vratila kod Bebice - rekao je Asmin.

- Rekla je Filipu da bi njena majka oprostila uvrede, ali da nikada neće oprostiti masnice - rekao je voditelj.

- To je istina, moja majka mu to nikada neće oprostiti, može da je kumi i da je moli, nema ništa od toga...Ja sam rekla kada me je pitala reporterka, rekla sam da je bilo prebacivanja - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić