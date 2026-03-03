Ratno stanje u Beloj kući! Grupni napad na Aneli Ahmić, Maja najgnusnije ponižava Boginju (VIDEO)

Sevaju prozivke sa svih strana!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Aneli Ahmić kako bi pričala o svom sukobu sa Neriom Ružanjijem.

- Sve je krenulo od "Nominacija" kad me je pitao da li mi je žao odnosa sa njim. Ja sam rekla da je meni žao i da u poslednje vreme imamo odličan odnos, da se trudim da ga izdignem i da mi je smešan kad popije. Ja gledam da mu olakšam i da popričam sa njim. Hana je na "Nominacijama" rekla da je to bio blam. Ona se podgila i govorila kako će sve da se svali na nju, sebe je u glavi već rastavila od njega i govorila kako će on moći da viđa dete, a on je plakao napolju. Ona je glumila sve to, nije imala suze, a ruke su joj se tresle. Ona nije imala razlog da se trese. Danas je došlo do okršaja, počeli smo da se raspravljamo. On je ovde potvrđivao neke stvari kad su Asmin i Luka u pitanju i ovde je došao da priča o svojo majci - govorila je Aenli.

- Ti si svoje dete unakazio, a on svoju mamu. Hana i ti sve radite zarad rijalitija, iste ste, a jedina j*bena stranka je mali. Ona je nakon sukoba plakal u krevetu zbog Hane, a onda rekla Urošu da naprave plan da bi ona bila moja žrtva - dodao je Asmin.

- Ovo su gluposti, mene to ne interesuje. Ja sam spavala, komirala sam se. Ti si smeće, tata monstrum i Maja treba da te pravi budalom - pravdala se Aneli.

- Ti si rekla da ti ide u prilog za pobedu da Maja i Asmin uđu u vezu - rekao je Uroš.

- Preteruješ, ona pobedu nije spominjala - dodala je Jovana.

- Eto, to su fanovi. Jovana je potvrdila. Ona izgleda kao da ju je krava žvakala. Vidimo kako vređa Neria i Hanu - govorila je Maja.

- Meni Maja namiguje i imitira mi oko. Ona govori kako će da me tuži jer ispada da sam je namerno gurnula. Rekla mi je da će ona d*pe da operiše, a ja moje oko nikad - otkrila je Boginja.

Autor: A. Nikolić