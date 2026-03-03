Urlikanje umalo slomilo prozore! Totalni razor Ahmića! Nerio i Aneli dreče jedno na drugo: Ova žena i moja ćerka su mi najpreče na svetu (VIDEO)

Karambol epskih razmera!

Voditelj Milan Milošević podigao je Nerija Ružanjija, kako bi dao svoj sud o odnosu i svađi sa Aneli Ahmić, svojom tetkom.

- Poludeo sam, iskreno, ja se stavno ne sećam da sam rekao da su ku*ve. Ja sam prvi ustao kada je bila Mićina podela budžeta da kažem da mene Hana nije odvojila od moje porodice, nego njihovi postupci prema meni

- Je*em ti mamu nakaradnu koja te je rodila tako nakaradnog - urlala je Aneli na Asmina.

- Nakon što se Hana nadovezala na to, ona je krenula sa njenim klasičnim vređalicama. Ja sam tebi ćutao - rekao je Nerio.

- Ja sam tvoja tetka, da govoriš da smo tvoja majka, moja mama i ja ku*ve - urlala je Aneli.

- Ja sam kasnije udarao šakom o sto jer sam hteo da je izvređam, ali nisam hteo. Ti si prva počela sa vređanjem. Ti si sa svojim dolaskom ovde sve uradila, da ti nisi nikada ušla ovde da blatiš Asmina, ja se nikada ne bih pojavio ovde...Sve što sam rekao, to su dokazane stvari, ništa nisam slagao - rekao je Nerio.

- Sve si slagao, mali bezobrazniče, danas ti je rođendan i neću te štedeti. Odrekao si se majke zbog jedne žene. Ona ti ne da da pričaš sa mnom, sram te bilo, ja sam ti tetka. Da govoriš za majku, Maku i mene, koje smo te odgojile, da smo ku*ve - rekla je Aneli.

- Ova žena i moja ćerka su mi najpreče na svetu, boli me ku*ac...Moja majka je maltretirala, uništavala psihički i pretila mojoj ženi - rekao je Nerio.

- Neka vidi Sita kako će ovo da reši, ova mu je ispirala mozak i sve vreme su ovo dogovarali - rekla je Ahmićeva.

- Rekao sam da mislim na nju i na Situ da su nark*manke - rekao je Nerio.

- Kako ti je majka nar*omanka kada čuva troje dece?! - urlala je Aneli.

- Kako je ona (Hana) nark*manka - urlao je Nerio.

- Zato što se drog*ra - urlala je Aneli.

- Ona samo hoće da je gaze kako bi ispala žrtva u ovom prostoru...Ja sam na nominacijama hteo da se izjasnim da ja imam žal što sam se našao u ovoj situaciji - rekao je Nerio.

- Prodao je sestre, porodicu i devojčicu sa autizmom - rekla je Aneli.

- Ma jel'?! Što ti sestra ne brine o njoj?! Neka brine o svojoj deci, moje neka ostavi na miru - skočila je Hana.

- Zašto se Sita ne fokusira na dete koje ima posebne potrebe, nego na uništavanje mog i Haninog života i rijalitijem?! Ništa nisam slagao, nijednu reč, samo sam hteo da kažem da mi je žao što je sve moralo da bude ovako, javno - rekao je Nerio.

- Meni je drago što ga je nahuškala da ponovo pokrene priču. Naravno, nebitna je, pa ide na Boru i na mene, ne zna gde će - dobacivala je Aneli.

- Ja sam rekla da je to meni blam kada je to rekao na nominacijama, rekla sam ja da ću ja da ispadnem je*ena stranka. Nikada mu nisam zamerala odnos sa Aneli...Zadnjih 10 dana ona hoda po kući i govori da će Neriju da poruči garderobu, okej, ja to podržavam. To je provokacija meni i nabijanje griže savesti njemu - rekla je Hana.

- Ukrala je pare i uradila silikone - dobacio je Asmin.

- Njega (Nerio) je stavila u dugove - rekao je Nerio.

- Njegov tata je poginuo zbog svađe sa Sitom, umro, nije ni sahranjen bio, Sita je naručivala parfeme i haljine, nije platila. Došao je račun baki Nadici - rekao je Durdžić.

