Ja vam skidam maske, ona je sada novogodišnja jeb*čica: Stanić ponosan kao treći najbeskrupulozniji učesnik, Teodora priznala: Jedino sam nefer ispala prema mojima (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević pred kraj emisije "Pretres nedelje" saopštio je učesnicima glasove gledalaca na osnovu ankete koju su imali, te su tako glasali za najbeskrupulozniju ličnost. Na trećem mestu našao se Uroš Stanić, što je prokomentarisala Sofija Janićijević.

- Uuu, jeste, mene je gazio celu prošlu sezonu, ove godine se smirio. Rekao je najgroznije stvari koje mogu da se izgovore ženskoj osobi. Uroš je neko ko pamti i šta je tačno i šta nije, pa to preuveliča, direktno provocira ljude, pa čak i u crvenom - rekla je Sofija.

- Smatram da to jeste kada sam ja u pitanju, to sam rekla i sinoć. Uroš nije ničiji prijatelj, ja ako mu nisam ovde pomogla, nisam mu ni omogla - rekla je Maja.

- Drago mi je da gledaoci imaju reakcije na mene. Ja samo iznosim istinu koja je surova i koja mnogo boli. U sezoni osam sam branio svoju drugaricu, branim je i dalje. Mene niko ne može da gasira, meni ti Majo ne trebaš iskreno - rekao je Stanić.

Na drugom mestu našla se Anita Stanojlović, što je prokomentarisao Anđelo Ranković.

- Jeste, ja sam je naveo. Ljutili su se ovde i Luka i ona što navodim. Prvenstveno sam je naveo zbog sebe, ja sam joj lepo opisao šta to znači. Mnogo loših karakternih osobina i crta. Nju ništa ne zanima, niko, samo ona, samo da njoj bude lepo i ugodno - rekao je Anđelo.

- Najbolje je kada gledaš nečije samouništenje. Ja sam sinoć spavala kao beba dok su drugi slušali svađu. Lična satisfakcija mi je da gledam i kada je Anđelo u pitanju, a i ona - rekla je Matora.

- Ne može osoba sa 23 godine da bude beskrupulozna, pogotovo ona koja je skoro samohrana majka, rodila je sa 19 godina - rekao je Vujović.

- Bila sam i na prvom mestu u sedmici, ne mislim da sam to. Prema ovim ljudima treba biti smeće i najgora osoba, čast izuzecima, ali sam ovde na ovoj anketi jer prema Luki nisam bila okej - rekla je Anita.

Voditelj je potom saopštio da se na prvom mestu našla Teodora Delić, što je prokomentarisao Nenad Macanović Bebica.

- Da, to tako izgleda, njeno ponašanje to ukazuje, ja to tako ne vidim. Ja generalno tako ne smatram - rekao je Bebica.

- Znači misliš da sam beskrupulozna prema tebi?! Ja mislim da sam prema porodici, iskreno. Kada je bila situacija ona vezana za Filipa, tada je izgledalo tako, ali posle svega što se izdešavalo, mislim da sam prema svojim roditeljima najviše beskrupolzna, jer sam dozvolila da gledaju sve ovo - rekla je Teodora.

Autor: Nikola Žugić