Ori se spavaća soba! Uroš nastavio da rastavlja Maju na činioce: Ti nemaš stav, tebi samo stavljaju (VIDEO)

Karambol u cik zore!

Maja Marinković nastavila je svoj sukob sa Urošem Stanićem u spavaćoj sobi.

- Majo, ne želim da mi budeš poltron i igračka

- Ti si ovde svog oca pljuvao ovde - rekla je Maja.

- Eto, ti si svoju majku pljuvala ovde u dvojci da bi bila žrtva. Ti si jedna ništarija, ti si jedna nula koja ne može da izdrži moje komentare i ono što znam o tebi. M*š kod Asmina koji ti je rekao da se je*eš za 200 evra u Budvi, m*š kod Terze koji je rekao da će da ti gepekuje tatu...Evo Janjuš, slika i prilika, pokušala si da ga napraviš ološem i lošim čovekom, a onda završiš sa njim u krevetu. Ti si jeftina i loša roba - rekao je Uroš.

- Ako sam sve to, kako si se družio sa mnom - rekla je Maja.

- Ja sam se igrao s tobom. Pričaj mi šta si pričala o Filipu Caru, o Asminu, o Staniji...Maja ne može verbalno da uzvrati jer je uništavam argumentima, odgovori mi što si završila kod monstruma Janjuša, zbog kog si abortirala, u krevetu?! Majo, ti nemaš stav, tebi stavljaju...Toliko si se loše je*ala da se lik nije sećao da te je je*ao - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić