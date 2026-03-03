AKTUELNO

Domaći

Ori se spavaća soba! Uroš nastavio da rastavlja Maju na činioce: Ti nemaš stav, tebi samo stavljaju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol u cik zore!

Maja Marinković nastavila je svoj sukob sa Urošem Stanićem u spavaćoj sobi.

- Majo, ne želim da mi budeš poltron i igračka

- Ti si ovde svog oca pljuvao ovde - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Eto, ti si svoju majku pljuvala ovde u dvojci da bi bila žrtva. Ti si jedna ništarija, ti si jedna nula koja ne može da izdrži moje komentare i ono što znam o tebi. M*š kod Asmina koji ti je rekao da se je*eš za 200 evra u Budvi, m*š kod Terze koji je rekao da će da ti gepekuje tatu...Evo Janjuš, slika i prilika, pokušala si da ga napraviš ološem i lošim čovekom, a onda završiš sa njim u krevetu. Ti si jeftina i loša roba - rekao je Uroš.

- Ako sam sve to, kako si se družio sa mnom - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se igrao s tobom. Pričaj mi šta si pričala o Filipu Caru, o Asminu, o Staniji...Maja ne može verbalno da uzvrati jer je uništavam argumentima, odgovori mi što si završila kod monstruma Janjuša, zbog kog si abortirala, u krevetu?! Majo, ti nemaš stav, tebi stavljaju...Toliko si se loše je*ala da se lik nije sećao da te je je*ao - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

ORI SE SPAVAĆA SOBA! Aneli izdivljala i zaurlala na Luku zbog tiganja i Matore, ne može da se obuzda (VIDEO)

Zadruga

Zaorila se spavaća soba: Ana Spasojević se umešala u svađu Branke i Terze, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

RATUJE NA DVA FRONTA: Aleksandra nastavila da vređa Aneli, Ivan se umešao da je odbrani i UDARIO NAJNIŽE: Ti nisi žena, ti si BOLEST! (VIDEO)

Zadruga

Bog je poslao samo da... Alibaba razvezao jezik i nikad žešće isprozivao Vanju Prodanović! (VIDEO)

Zadruga

Suzama poplavila krevet: Anđela se slomila na komade, zbog Gastozove šut-karte ne prestaje da jeca! (VIDEO)

Zadruga

Au! Mimas iznela ŠOK informacije, tvrdi da je Marko fizički zlostavljao devojku na bazenu, brani se dokazima (VIDEO)