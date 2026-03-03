Lemurijada na aparatima! Pogledajte koju pesmu je Asmin pevao dok je nameštao izolaciju za njega i Maju (VIDEO)

Sve zna!

Asmin Durdžić došao je ranom zorom u izolaciju, gde će do subote kao ovonedeljni potrčko provesti vreme sa Majom Marinković, te je tako, dok je spremao krevete za njih dvoje, kako bi imali potpuni ugođaj, zapevao pesmu koju je nekada, što je bilo viralno, pevao Filip Car dok je bio u vezi sa Majom.

- Pitao sam prolaznike plave oči gde su, evo... - pevao je Alibaba.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Podsetimo, Maja je bila u vezi sa Filipom Carem tokom šeste sezone "Zadruge", kada je ove iste stihove Car otpevao u kuhinji, pa je potom Maja prišla sa rečenicom: "Plave oči gde su, pevaš?", a kada je on potvrdio, Maja mu je rekla: "Pa pevaj", što je postalo viralno na mrežama, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić