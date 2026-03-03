AU, KAKVA NOĆ! Bebica i Teodora na KORAK do raskida, učesnici uvideli iskre između Đukića i nje, Aneli zaratila sa Neriom, a Anastasija svađom sa Terzom i Sofijom izazvala totalni RUSVAJ!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je, kao po običaju, rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje'''. Ono što je ostavio veliki utisak tokom noći za nama su brojne svađe koje su se dogodile, ali i teme, koje su ugledale svetlost dana. Naime, voditelj Milan Milošević, sinoć je pažljivo birao pitanja, kako bi učesnici konačno otkrili kako se osećaju i šta je to što im posebno smeta. Ono što je sasvim sigurno, noć za nama bila je prepuna novih saznanja.

Bora Santana doživeo je pomračenje tokom emisije "Izbor potrčka", pa je žestoko napao Uroša Stanića, usled čega je uzeo i šerpu, kako bi krenuo na njega.

- Bora je mene pitao da mi p*ši k*rac - dodao je Uroš.

- Hoćeš da mi p*šiš? - pitao je Santana.

Sukob nekadašnjih prijatelja, Aneli Ahmić i Ivana Marinkovića, zatresao je zidove Bele kuće, a učesnici su nemo posmatrali.

- Ivan Marinković je poludeo zbog mene i Bore, počeo da je izmišlja da smo maltretirali Milosavu. Žena još nije bila ni podignuta, oni su se dogovarali da su pretpostavljali da je mogla da ode...Ivan je obećao da će Asminu da bude menadžer. Izgoreo je, malo pre ga slušam, kaže: "šta me briga sa hotel", on spava u stanu koji prokišnjava, on je ljubomoran na Boru jer ima dve kuće, stan, zemlju, nego je njemu bitno da nas ponižava i da se dokazuje po budžetu - rekla je Aneli.

- Poenta je da je to vaš blam što ste se toliko potresli da ja ne budem vođa. Moja pobeda kada su Milovan i Aleksandra u pitanju je moj i Milosavin odnos ovde, pa je rekla na početku "Narod pita" da bi za mene bubreg dala - rekao je Ivan.

Nakon što je došao trenutak da Lepi Mića imenuje ovonedeljne potrčke, učesnici su ostali zatečeni nakon što su saznali ko ide ove nedelje u izolaciju.

- Priča koja je sve iritirala i zbog koje ste se najviše svađali i govorili šta i kako, da li se sviđaju ili ne sviđaju, prenosili poklone i čokoladice. Sada vam ne trebaju ni poštari, ni čokoladice, poslaću u izolaciju Maju Marinković i Asmina Durdžića - rekao je Mića.

Nakon toga, Mića je otkrio da mu je omiljena osoba Aneli Ahmić.

- Ovo je iživljavanje, treća nedelja zaredom sam u izolaciji. Ovo nije u redu, nemam problem, naravno da ću ispoštovati izolaciju. Asminov i moj odnos je od sjaja do očaja - rekla je Maja.

Teodora Delić i Filip Đukić, imali su priliku da jednu noć kao nagradu nakon uspešnog zadatka Velikog šefa provedu nasamo u luksuznom prestoničkom hotelu. Gledaoci su imali priliku da vide njihovo zbližavanje, a učesnici su tokom noći za nama od voditelja Milana Miloševića čuli pojedinosti.

- Ispoštovali smo nagradu. Ja sam bila zabrinuta da se ovde nešto nije desilo, ali je bio miran i Uroš ga nije provocirao. Osećala sam se umorno kad sam se vratila jer je "Igra istine" bila iscrpljujuća, pa više nisam znala ni šta da pitam. Masažu volim jaču, ali je sve bilo korektno i hrana je bila top - govorila je Teodora.

- Zašto si rekla Bebici da niste komunicirali, a non stop ste pričali i zezali se? - pitao je Milan.

- Pa razmatrali smo da li da idemo da spavamo, pričali smo o Luki, smejali se zbog Mione. Nismo imali nešto preterano da se upoznajemo, niti sam išla ka tome, a ne verujem da je ni on. Ljudi će verovatno sad da misle da smo se upoznavali, ali morala sam da ga pitam za devojke, kao što je on mene za Nenada i roditelje. On je mene sa novinarske stane ispitivao, a ja ono što mislim da gledaoce zanima. Ja sam rekla Dači da mi je mnogo lakše jer smo završili zadatak i Nenad sad može da se opusti - rekla je Teodora.

Nenad Macanović Bebica, vidno je izgoreo od besa nakon što je čuo kako njegova evojka govori o razgovoru sa Filipom Đukićem, te su mnogi uvideli da su njih dvoje pred raskidom.

- Ja bih sada ovo komentarisao kao komentator, to bi mi najbolje bilo. Umoran sam od ovih gluposti, neka radi šta hoće, neću se baviti njenim izjavama, sama produbljuje i hoće da stane. Znaš koliko mene boli ku*ac za publiku?! Ja ću od večeras spavati u pabu, pa ćemo videti kako ćemo - rekao je Bebica.

- Ja sam rekao i u kolima da kako je ona reagovala, tako ću i ja. Na njoj je sve bilo, normalno da ću da pitam zanimljiva pitanja, ja sam iz ove kuće ponikao. Ispao bih bezveze kada bih pitao neka pitanja druga - rekao je Đukić.

- Ti si slobodan, možeš da je pitaš šta hoćeš - rekao je Bebica.

Dača Virijević izneo je tvrdnju da Filip Đukić oseća određenu dozu da prizna emocije prema Tedori Delić, što je on oštro demantovao.

- Teodora je danas rekla da je njoj sve jasno, a tad nisam razumeo šta je njoj to jasno. Ona je meni pre nedelju dana rekla da se Filip plaši - rekao je Dača.

- Ja to nisam nisam rekla za njega, ja sam uvek pričala da je logično da će dečko da čuva svoje honorare, a ne da se bori za nešto gde nema emocije - dodala je Teodora.

- Sad vidimo da su tamo normalno funkcionisali. Jasno mi je što Bebica sve radi, on sve vidi, ali je on sam kriv jer ostaje u ovom odnosu. Meni je Teodora ispričala, bilo mi je zanimljivo, a sad vidim da je uplašena čim mu se pravda i nije mu rekla upečatljiva pitanja. Filip nije iskren i on se opet plaši - govorio je Dača.

- Ispašćete smešni svi vi koji pričate da je nju čekam. Videćeš posle leta, posle jeseni i ispašćeš smešan - vikao je Filip.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odlazak Teodore Delić i Filipa Đukića u hotel, kao nagrada zbog "sudbinskih lisica", te je otkrila da je zapazila razgovor ispod pokrivača Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, koji se ticao upravo te teme.

- Čula sam kada je prokomentarisala: "šta ćeš ti sada da bežiš", ne znam šta je radio ispod pokrivača, ali je ona govorila: "radiš isto, zakleo si se da nećeš". Svašta, uništio je! Da li će ući u bazen, nagovarao je pola sata da skine bubicu i to je trajalo sat i po vremena dobrih. Skoncentrisala sam se na njihov razgovor. Ja sam preko puta, ja sam bez naprezanja slušala čitav razgovor, on je govorio: "ti ćeš se s njim smuvati" - rekla je Kačavenda.

- Aj ne laži krmačo matora - dobacio je Bebica.

- Sve je ovo govorio, ja sam to odmah rekla tog dana kada smo ustali - rekla je Milena.

Teodora Delić i Nenad Macannović Bebica žestoko su se svađali za vreme reklama.

- Ti meni ne daš da pričam. Više to ne može, ja sam malo uključila razum - rekla je ona.

- Lepo si rekla sad. Sve je kontra od onoga što smo pričali - dodao je on.

- Pogledaj kako se ponašaš - poručila je Teodora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao odlazak u hotel i Igru istine Filipa Đukića i Teodore Delić, koji je istakao da su među njima emocije evidentne.

- Sada je to vadilica kao da moraju zbog kuće, ne mora, to iz njih izlazi. Ovo ako je Teodora izjavila da joj je sve jasno, smatram da je izvukla iz tih pitanja i toga što je pričala sa Filipom, da si svesna da ćeš biti sa Filipom kada izađeš. Ne slažem se da ti je žao Bebice, ti se njemu smeješ, mar*kaš ga. Ti kada izađeš napolje, izlaziš sa parama, nema ništa od Bebice! Mislim da da ste pili, da biste se dohvatili kao mačke, jeste mart, ali februar je blizu (smeh)...Mislim da je jača strast i energija između ljudi kada se gledaju, Sofija i ja smo se gutali pogledom prošle sezone - rekao je Terza.

- Teodora to najbolje zna, ona je prošla to sa mnom - dobacila je Sofija.

- Ja se vrlo teško vezujem i stvaram emocije prema devojci, to jeste bilo, bilo je, sada nema veze sa životom - skočio je Đukić.

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do udruženje Asmina Durdžića sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, kako bi zajedno napali Aneli Ahmić.

- Njena mržnja prema Hani je veća nego ljubav prema meni. Odj*bi od Hane - rekao je Nerio.

- Smiri se mali - rekla je Aneli.

- Sram te bilo - urlao je Nerio.

- Ko ti je umor od heroina? Pričaj malo! Kome ti je sestra skinula muža? Kome je tetka podvalila dete? Neću da pričam - govorila je Hana.

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o njegovom i Sofijinom sukobu sa Anastasijom Brčić.

- Šta se desilo sa Anastasijom kada je rekla da ti je majka lezbijka i da je Sofija ku*va iz Tetova - pitao je Milan.

- Ona je počela da brani Dušicu, Sofija joj je dobacila: "šta se ti javljaš kada si i ti lezbijka", čujemo da se priča da je ona slala Sofiju i drugarice za to i tako dalje. Moraće sve da prilože na sudu, za to da je animir dama i za sve što su rekle. Ja sam najgoru stvar uradio ikada, ali stojim, ne glumim moral i poštenje, ja sam takav. Svako ko je uvredi, dobiće pet puta gore. Neka pričaju šta hoće, moraće da dokazuju. Psovala mi je od porodice, preko deteta, okućnice, majku, oca, ja sam njoj samo govorio da je pokazala da je bisek*ualka. Cela je bila umazana od karmina - rekao je Terza.

- Ne znam u koju kategoriju da je stavim, da li je Dušica poštar ili makro, ali ja Dušicu ne poznajem, prvi put je vidim ovde. Mene niko nikada nije nigde slao i nigde nisam išla. Prvo sam čula od nekih ukućana, a od pre 10 ili 15 minuta i od Dače. Ja nisam ni u kakav sukob ušla sa Dušicom da bi ona ovo sve lupetala. Ja sam sa Matorom i Draganom komentarisala da je Dušica lezbijka, ne znam termine, meni je sve to isto. Ona je besna jer neće to da prizna javno, trebala je Draganu da napadne...Ja se nisam prala prošle sezone, a ne da se perem ove sezone. Ja sam stajala od početka do kraja, da, moja je krivica, osećala sam se krivom. Ponašala sam se kao kriva kada je ušla i kada je izašla - rekla je Sofija.

Maja Marinković nastavila je svoj sukob sa Urošem Stanićem u spavaćoj sobi.

- Majo, ne želim da mi budeš poltron i igračka

- Ti si ovde svog oca pljuvao ovde - rekla je Maja.

- Eto, ti si svoju majku pljuvala ovde u dvojci da bi bila žrtva. Ti si jedna ništarija, ti si jedna nula koja ne može da izdrži moje komentare i ono što znam o tebi. M*š kod Asmina koji ti je rekao da se je*eš za 200 evra u Budvi, m*š kod Terze koji je rekao da će da ti gepekuje tatu...Evo Janjuš, slika i prilika, pokušala si da ga napraviš ološem i lošim čovekom, a onda završiš sa njim u krevetu. Ti si jeftina i loša roba - rekao je Uroš.

- Ako sam sve to, kako si se družio sa mnom - rekla je Maja.

Autor: S.Z.