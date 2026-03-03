AKTUELNO

Na Nori su bili TRAGOVI NASILJA: Asminov otac Mustafa zbog unuke preduzeo radikalne mere protiv Ahmića, a evo zašto je spuštao loptu s Aneli

Musata Durdžić neretko se oglašava na svom zvaničnom Fejsbuk profilu, te tu komentariše dešavanja u najaktuelnijem rijalitiju svih vremena, ''Eliti 9''. On je novom objavom, podigao veliku prašinu, te je rešio da jasno objasni zbog čega je spustio loptu sa bivšom snajkom Aneli Ahmić i i da li će to pozitivno uticati na njegovog sina Asmina Durdžića.

Mustafa je u svom podužem obraćanju obrazložio razloge smirivanja tenzije i spuštanja lopte sa porodicom Ahmić, ističući da je jedini razlog njegova unuka Nora.

- Kad srce neće, ceo svet ne može da pomogne. Na Asminov zahtev, kao i na Anelin, prestao sam da pišem bilo šta o njihovim porodičnim odnosima. Poštovao sam taj sporazum i od tog trenutka nisam objavljivao ništa o porodici Ahmič, niti ulazio u rasprave koje bi dodatno pogoršale situaciju. Sinoć, dok sam objavljivao Anelinu sliku, dobio sam kritiku zbog branjena žene koja je loše govorila o mojoj porodici. Ujedino sam slušao i Sitin intervju sa Osmanom, u kojem se daju uvredljivi komentari o Asminu. Hoću da bude jasno, nikoga nisam uvredio, nisam napao nekog i uvek sam se trudio da budem fer. I kad sam progovorio, neretko sam umeo da stanem na Anelinu stranu, a to se neće drastično promeniti (zbog Nore). Povremeno ću postavljati videe ili fotografije, da pokažem kako je Nora zaista bila sa nama tokom prve dve godine života. To je jedini znak zašto se reklamiram njenim slimama i snimcima - rekao je Mustafa, pa dodao:

- Da ponovimo činjenice. Anelin nije oterao, otpustio Aneli. Sama je napustila Austriju u petom, čestom mesecu u godini, 2022., nakon pritiska izazvanog nedostatnom novca i automobila. Otišla je u Dubrovnik, a Asminu je u tom periodu stigla fotografija na kojoj se vide tragovi nasilja na maloj Nori. Te fotografije nije moguće objaviti na Fejsbuku, jer ih on automatski uklanja. Krajem 2022. godine, Aneli se vraća u Austriju, ali njihova veza tada nije bila kao i ranije, emotivna, bračna. Aprila 2023. godine, Aneli ponovo odlazi iz Austrije, a Asmin u tom trenutku sreće Staniju. Pokušaji smirivanja situacije su propali, jer Aneli nije osoba koja može da živi na jednom mestu, a a dete je u uzrastu kada dete počinje obavezno obdanište i roditelji se testriraju i moraju da preuzmu odgovornost za svoje dete. DNK je potreban za svaki sudski proces, zbog čega obe strane imaju određene rezerve. Šta će biti posle ''Elite 9'', to samo Bog zna. Ako se neko pita zašto sam ranije stao na stranu Aneli, odgovor je jednostavan, zbog Nore i dokaznog materijala u arhivi koji govori sam za sebe i koji će jednog dana Nori poslužiti kao validan, vaši komentari to potvrđuju.

