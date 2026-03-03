NA RUBU SAM NERVNOG SLOMA: Aneli Ahmić se ruši CEO SVET, guši se u suzama: Danas je za nju jedan od NAJGORIH DANA IKADA! (VIDEO)

Nije joj lako!
Aneli Ahmić požalila se Anđelu Rankoviću na stvari koje je tište, usled čega su je emocije savladale, jer je danas rođendan njenom sestriću Neriu Ružanjiju s kojim je ona u lošem odnosu.
- Mene redom ovde vređaju, šalje me svaki vođa u izolaciju. Teško mi je, kako da ti objasnim to? Na rubu sam nervnog sloma, Anđelo - kazala je Aneli.
- Moraš da budeš jaka, da izdržiš. Ajde, nema plakanja - kazao je Anđelo.
- Kako? Teško mi je, nije mi lako - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.